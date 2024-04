Så ska Trenskow erövra Allsvenskan – oväntade hyllningen: ”Helt galen!”

ANNONS

Jacob Trenskow, 23, har gjort en strålande försäsong för Kalmar FF.

FotbollDirekt har mött den talangfulle unge yttermittfältaren.

✔️ Så ska han ta formen med sig in i Allsvenskan: ”Jag måste rida på den vågen”.

✔️ Därför ser han upp till Simon Skrabb – lagkaptenens vägledning.

✔️ Oväntade hyllningen: ”Han är helt galen!”.

✔️ Äventyret på Färöarna: ”Fick spela mot vuxna män – inte pojkar”

✔️ Om att tränas av legendaren Daniel Agger.

Jacob Trenskow, 23, är lite utav en doldis i allsvenska sammanhang. Den danske yttermittfältaren anslöt till Kalmar FF från HB Køge under sommaren och visade prov på fina egenskaper under höstsäsongen – men det verkliga genombrottet kom aldrig riktigt. Efter strålande insatser under försäsongen och tre mål på tre cupmatcher spås 23-åringen nu gå en fin framtid till mötes.

– Mål ger självförtroende, så klart, säger han till FotbollDirekt.

– Jag måste försöka rida på den vågen, och förhoppningsvis kan jag fortsätta i allsvenskan.

Det är tydligt att Trenskows insatser under försäsongen har gjort avtryck i Kalmar-led. Både KFF-tränaren Henrik Jensen och lagkaptenen och storstjärnan Simon Skrabb tror att 23-åringen kommer att bli årets stora genombrott. Det berättade de för FD på allsvenskans upptaktsträff för två veckor sedan.

– Förhoppningsvis! Jag har gjort det jättebra under försäsongen, så nu måste jag bara fortsätta och göra det i allsvenskan också, säger Trenskow när han får höra om orden från sin tränare och lagkapten.

Han fortsätter:

– I fotboll vet man aldrig men jag ska göra mitt bästa för att hjälpa laget.

Kalmars Simon Skrabb, Jacob Trenskow och Deniz Hummet i allsvenska fotbollsmatchen mellan Kalmar och Mjällby i september 2023. FOTO: Bildbyrån.

Känns det som ditt år?

– Det är aldrig bra att säga det, skrattar han. Jacob Trenskow vill inte ”jinxa” någonting.

– Jag skulle säga att jag har haft en jättebra start på året. Man vill alltid att alla år ska vara ens år, men jag har startat bra och förhoppningsvis kan jag fortsätta med samma form.

För FotbollDirekt berättar yttern om den speciella relationen med KFF-stjärnan Skrabb.

– Innan förra säsongen slutade hade jag ett snack med tränaren (Jensen), och han sa att jag skulle titta på Simon (Skrabb). Han har mycket erfarenhet och vi har ganska liknande spelstilar. Jag försöker lära mig från honom varje dag. Han är bra på att hjälpa yngre spelare.

Hur hjälper han dig?

– Han tar en till sidan och försöker berätta vad man ska göra i olika situationer. Ibland stannar vi efter träningen och tränar skott. Det är de små sakerna. I matcher kan han prata med en och förklara vad man kan göra, berättar Trenskow.

Under fjolåret var Simon Skrabb, tillsammans med Mileta Rajovic under våren och Deniz Hümmet under hösten, den klart starkast lysande stjärnan i ett starkt Kalmar FF. Finnen noterades för nio mål och åtta assist under Allsvenskan 2023 – och det är tydligt att hans hjälpande hand och hyllande ord uppskattas mycket av Jacob Trenskow.

– Simon var vår bästa spelare i fjol. Såklart är det fint att höra det från honom.

Simon Skrabb jublar i träningsmatchen mellan HB Køge och Kalmar i januari 2024. FOTO: Bildbyrån.

Den målfarlige yttermittfältaren har framför allt utgått från en högerkant under den hittills korta karriären. När FD ber honom beskriva sina styrkor som spelare svarar han:

– Min största styrka är i en mot en-situationer. Sedan skulle jag säga att jag har en rätt bra vänsterfot och jag kan servera mina lagkamrater.

Svagheter?

– Jag är inte den starkaste eller största killen. Jag skulle säga den defensiva delen, dueller och sådant. Jag jobbar på i gymmet för att bli starkare på det.

De tråkiga delarna.

– Såklart!

23-åringen skrattar och fortsätter:

– Men det måste göras.

Jacob Trenskow värvades av Kalmar FF i början av juli 2023. Efter snart nio månader i klubben har han kommit in bra i sin nya verklighet. Tillvaron i Kalmar är bra, berättar han.

– Jag har lärt känna mina lagkamrater både på och utanför planen. Det har hjälpt mig mycket. Jag tycker att jag passar in i lagets spelstil väldigt bra, och nu vet jag hur vi vill spela.

– Vi är på en bra plats som lag. Det är som en enda stor familj. Alla är snälla mot varandra, och alla kan prata med alla, säger han.

Jacob trenskow som nu AC Horsens-spelare 2020. FOTO: AC Horsens hemsida.

Vem, förutom Simon Skrabb, har imponerat på dig mest?

– Robert Gojani. Han är helt galen! Jag tycker att han är en av de bästa mittfältarna jag någonsin spelat med. Helt ärligt! Man kan passa honom när som helst och han kommer lösa det. Han är jätte, jättebra. Och underskattad.

När 23-åringen lämnade Danmark och andraliga-klubben HB Køge var det, den unga åldern till trots, inte det första utlandsäventyret för yttern. Som 19-åring värvades han från barndomsklubben AGF Århus akademi till AC Horsens. Något genombrott i klubben blev det aldrig, och i stället lämnade en då 20-årig Trenskow Danmark för färöiska NSÍ Runavík.

– Jag hade kanske kunnat gå till en Superliga-klubb och sitta på en bänk, men jag visste mina kvalitéer och vad jag kunde göra. Att åka till Färöarna och spela A-lagsfotboll vecka in och vecka ut, det hjälpte mig mycket, berättar han.

– Jag växte som en människa. Jag behövde bo ensam och sådant. Det var väldigt bra för mig. Man ska inte vara rädd för att ta ett steg ned, för att sedan kunna ta två steg upp.

Vad var det du lärde dig där?

– Jag kom från ungdomsfotboll. Sedan fick jag åka dit och spela mot vuxna män, och inte pojkar. Den fysiska delen av spelet lärde jag mig där, säger Trenskow.

Efter ett år på Färöarna bar det tillbaka hemåt. I slutet av januari 2022 anslöt Jacob Trenskow till HB Køge – och det var inte vem som helst som värvade den unge yttern till klubben. Den danske tidigare storspelaren Daniel Agger, mångårig mittbacksgeneral i Liverpool och det danska landslaget, var tränare för klubben. Trenskow ser tillbaka på tiden under legendaren.

– Han var inte så uppskattad när han var hos Køge, men för mig var han en fantastisk tränare. Det var han som tog upp mig och han som gav mig min första chans från start. Jag är lärt mig mycket av honom, säger han.

Förre storspelaren Daniel Agger som huvudtränare i danska HB Køge. Bilden tagen 2021. FOTO: Bildbyrån.

Trenskow berättar för FD om vilka lärdomar han tar med sig från Agger, och som han än i dag har nytta av.

– Om man gör ett misstag så måste man försöka igen. Man kan aldrig gömma sig – man måste alltid visa sina kvalitéer. För mig var Agger en viktig del av min utveckling. Jag tyckte mycket om att ha honom som tränare.

– Han vet vad han pratar om. Han har varit på den högsta nivån.

Kan du se honom träna en storklubb i framtiden?

– Det är upp till honom. Om han verkligen vill så tror jag att han kan ta över en storklubb. Jag tycker ärligt att han är en jättebra tränare, avslutar Trenskow.

***

