Athletic: Everton nära att värva Tyler Dibling

Everton värvar från Southampton.

Merseyside-klubben är nära att köpa loss Tyler Dibling.

Det rapporterar The Athletic.

Everton vill stärka upp truppen. enligt ansedda The Athletic är de nära en överenskommelse med Southampton om den offensive pjäsen Tyler Dibling.

Enligt The Athletic ligger övergångssumman på lite över 40 miljoner pund (520 miljoner kronor). Klubbarna uppges slutföra detaljerna i affären där Southampton kommer att ha en vidareförsäljningsklausul på 20 procent.

19-åringen gjorde fyra mål och tre assist på 34 matcher för Southampton förra säsongen.

Everton inledde Premier League-säsongen med en förlust mot Leeds.