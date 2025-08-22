Gif Sundsvall jagar ersättare till Ludvig Svanberg.

Nu har ”Giffarna” kontaktat Djurgården om Alieu Atlee Manneh.

Det rapporterar Expressen.

GIF Sundsvall sålde Ludvig Svanberg till Mjällby. Nu letar superettanklubben efter en ersättare.

Enligt Expressen har ”Giffarna” tagit en första kontakt med Djurgården om mittbackstalangen Alieu Atlee Manneh, där intresset ska vara konkret. 19-åringen sitter på ett utgående kontrakt med Dif.

Manneh är fostrad i Djurgårdens akademiverksamhet och har gjort fyra A-lagsmatcher för klubben. Förra säsongen var Manneh utlånad till italienska Torino.