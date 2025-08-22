Svenskkollen: Bundesliga-säsongen 2025/26

Bundesliga drar i gång under fredagkvällen.

Här är alla svenska spelare i ligan säsongen 2025/26.



Under fredagskvällen drar Bundesliga-säsongen 2025/26 igång igen.



Vi har ett gäng svenska spelare som representerar klubbar i ligan. Här är en kort genomgång på vilka spelare det gäller samt när de spelar sina premiärmatcher.

Jonah Kusi-Asare efter segern i tyska supercupen. Foto: Bildbyrån

Den förre AIK-talangen Jonah Kusi-Asare lämnade Sverige för Tysklands största klubb Bayern München i januari förra året. Tiden i Bayern präglades av att vara utanför matchtruppen eller på bänken på grund av en tid där han tampats med skador. Under våren i år fick han debutera i A-laget i Bundesliga mot Mainz. Kusi-Asare fick där till äran att vara en del av Bayern Münchens trupp i klubblags-VM. Väl i turneringen blev det dock inga minuter.

Nu inleds en ny säsong för de regerande mästarna Bayern München och det återstår att se om Kusi-Asare, som tagit sig tillbaka efter skadorna, får större förtroende av Vincent Kompany. Bayern München inleder Bundesliga-säsongen mot RB Leipzig under fredagkvällen. Matchstart 20.30.

Foto: Alamy

Han har gått från en supertalang i Malmö FF till en given mittfältare i den tyska högstaligan. Hugo Larsson skrev på för Eintracht Frankfurt sommaren 2023 och har tagit en plats i klubben. Förra säsongen gjorde svensken sex mål och två assist på 47 framträdanden. Larsson stod även nyligen för en assist i vinsten mot FV Engers i DFB-Pokal.

I somras ryktades det även om att Fiorentina är intresserade av svensken men än så länge ser det ut att bli fortsatt spel i den tyska klubben. Kontraktet med Eintracht Frankfurt löper ut sommaren 2029.

Eintracht frankfurt inleder Bundesliga-säsongen mot Werder Bremen som spelas på lördagen med avsparkstid 15.30.

Mattias Svanberg gör sin fjärde säsong i Bundesliga med Wolfsburg. Den landslagsmeriterade mittfältaren anslöt till den tyska klubben 2022 och har under sin tid i Bundesliga gjort åtta mål och 11 assist på 77 matcher. Svensken presenterade sig även i cupspelet den här säsongen när han stod för två fullträffar och ett framspel i Wolfsburgs 9–0-kross mot Hemelingen.

Svanberg och hans Wolfsburg spelar Bundesliga-premiär mot FC Heidenheim på lördagen. Matchen drar i gång 15.30.

Foto: Alamy

I februari stod det klart att Daniel Svensson lånades in till Dortmund. Några månader senare köpte den tyska giganten loss honom och skrev kontrakt till 2029. Affären landade på 7,5 miljoner euro (ungefär 80 miljoner kronor). Sedan dess har svensken hunnit med spel i Champions League och även blivit målskytt i klubblags-VM, som tog dem vidare till slutspel.

Ytterbacken spelade 12 matcher för Dortmund förra säsongen i Bundesliga och gjorde där ett mål och tre assist.

Borussia Dortmund inleder Bundesliga mot St. Pauli på lördagen. Matchen startar 18.30.

Eric Smith (St.Pauli)

Halmstad-sonen Eric Smith har tillhört Hamburg-klubben St. Pauli sedan 2021. Nu inleder mittbacken sin femte säsong i klubben. Svensken var högst delaktig när St. Pauli återvände till den tyska högstaserien, på 13 år, förra säsongen.

Succén i St-Pauli har inte gått obemärkt förbi och i somras ryktades Smith till franska Lyon. Samtidigt vill klubben ha över 100 miljoner kronor för honom om han ska lämna.

Förra säsongen blev det två mål och en assist på 34 matcher för den svenske mittbacken. St. Pauli kickar i gång Bundesliga mot Dortmund på lördagen.



Erik Ahlstrand (St. Pauli)

Ytterligare en svensk i St. Pauli är Erik Ahlstrand. Han anslöt till klubben förra året och har därför inte gjort lika många matcher som sin namne. Hittills har det blivit sex framträdanden för 23-åringen i St. Paulis A-lag. Återstår att se om det blir fler framträdanden den kommande säsongen.

FOTNOT: Det internationella transferfönstret var öppet när artikeln skrevs. Det kan komma att ske övergångar och förändringar i klubbarna.