Karl Hein lämnar Arsenal.
Målvakten lånas ut till Werder Bremen.
Estländske Karl Hein lämnar Arsenal. Den 21-årige målvakten lånas ut till Werder Bremen säsongen ut.
– En målvakt som imponerade i La Liga förra säsongen och som också har visat sina kvaliteter i Estlands landslaget. Med honom har vi nu en grupp av högkvalitativa målvakter, säger Werder Bremens fotbollschef Peter Niemeye i ett uttalande.
Hein var utlånas till Real Valladolid förra säsongen och står noterad för ett framträdande i Arsenals A-lag.
– Beslutet att gå till Werder Bremen var väldigt enkelt för mig. Det är en stor klubb med fantastiska supportrar, säger han.
Hein har även representerat Estlands landslag 39 gånger.
