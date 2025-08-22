Karl Hein lämnar Arsenal.

Målvakten lånas ut till Werder Bremen.

Estländske Karl Hein lämnar Arsenal. Den 21-årige målvakten lånas ut till Werder Bremen säsongen ut.

– En målvakt som imponerade i La Liga förra säsongen och som också har visat sina kvaliteter i Estlands landslaget. Med honom har vi nu en grupp av högkvalitativa målvakter, säger Werder Bremens fotbollschef Peter Niemeye i ett uttalande.

Hein var utlånas till Real Valladolid förra säsongen och står noterad för ett framträdande i Arsenals A-lag.

– Beslutet att gå till Werder Bremen var väldigt enkelt för mig. Det är en stor klubb med fantastiska supportrar, säger han.

Hein har även representerat Estlands landslag 39 gånger.



