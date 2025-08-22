AVSLÖJAR: Kontraket revs med Bois – nu nära IFK Haninge

Landskrona Bois rev nyligen kontraktet med Vincent Sundberg.

Enligt FotbollDirekts uppgifter 21-åringen nu klar för Ettan-klubben IFK Haninge.

Landskrona bekräftade i onsdags att Vincent Sundberg lämnar klubben. Detta på grund av att spelaren dömts för både försök till utpressning och narkotikabrott.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att karriären sannolikt fortsätter i IFK Haninge som huserar i Ettan Norra.

Enligt FD:s uppgifter är försvararen nära en övergång och kommer att presenteras inom kort.

– Jag vill egentligen inte kommentera det men någonting kan bli klart inom den närmaste timmarna, kommenterar IFK Haninges sportchef Omar Moggi för FotbollDirekt.

Vincent Sundberg har tidigare representerat IFK Haninges ungdomsverksamhet och har även spelat för AIK:s akademi. I år har han gjort nio framträdanden i superettan. Totalt blev det 50 matcher i Landskrona Bois.

IFK Haninge ligger på en sjundeplats i division I efter 18 spelade matcher.