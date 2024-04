AVSLÖJAR: Tysk kultklubb beredda lägga bud på tungt BP-namn

ANNONS

På väg att bli en allsvensk toppback - om han inte redan är det? Nu kommer tungt intresse för norske Torbjörn Heggem. Buden som kan tvinga BP att casha in.

Bäst i Brommapojkarnas överlägsna premiärseger mot Gais kan mycket väl ha varit Torbjörn Heggem, som han gjorde sig stor och otaliga gånger blockerade skottförsök.

Norrmannen håller ihop Brommapojkarnas defensiv. Det är uppenbart hur han utvecklats under ledning av tränare Olof Mellberg.

Och visst liknar han vår förre landslagsstjärna - fysiken, pondusen - så rejäl. Fortsätter det så här så så kan han mycket väl ses som en absolut allsvensk toppback vid sommaruppehållet, så bra är han. Hans man-mot-man-spel och snabbhet är det få allsvenska konkurrenter som kommer upp i.

Heggem under den allsvenska premiären mot Gais. Foto: Bildbyrån

Tråkigt nog så är han sannolikt snart förlorad - och det kommer tyvärr inte handla om någon annan allsvensk klubb.

Enligt FotbollDirekts källor så går 25-åringen utomlands. Expressen skrev i fjol höstas om intresse från Paderborn.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att så väl Darmstadt som St Pauli på allvar finns med i bilden och planerar att se honom på plats i Sverige vid flera tillfällen fram till sommaruppehållet. Båda ställena uppges vara beredda att lägga bud på omkring 3-4 miljoner kronor. De förstnämnda är jumbo i Bundesliga medan Pauli leder Bundesliga 2 och går mot uppflyttning.

Torbjörn Heggems kontrakt med Brommapojkarna är inne på slutåret och går ut i december så ska stockholmsklubben tjäna någonting på en transfer så är i sommar sista chansen. Enligt FD:s källor hade BP:s ledning chansen att sälja honom i januari för någonstans 4-5 miljoner men valde i det läget att nobba.

Frågan är om vi får se någon av allsvenska toppklubbarna försöka gå in möta upp det tyska intresset? Under alla omständigheter så är det här en kille som är så given på betydligt högre nivå, lita på att en viss Mellberg känt så sedan han kom till Sverige i fjol.

Frågan är om Olof Mellbergs försvarsgeneral snart är förlorad? Foto: Bildbyrån.

TV: