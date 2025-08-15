Islamovic sköt ut Hammarby: ”Fantastiskt skönt att tysta”

STOCKHOLM. Dino Islamovic blev dubbelmötets enda målskytt.

Rosenborg är vidare till playoff i Conference League, Hammarby är utslaget.

– Fantastiskt skönt att tysta arenan, säger anfallaren.

Det blev inget målfyrverkeri i Conference League-kvalets två möten mellan Hammarby och Rosenborg.

Efter 0-0 i Trondheim förra veckan blev Dino Islamovic hjälte med matchens enda mål på 3Arena under gårdagskvällen när Rosenborg vann med 1-0 mot Hammarby.

Islamovic firade framför Hammarbys supportrar med en gest som uppfattades som ”jag hör er inte” – men det var inte så, menar han själv.

– Det var inget mot Hammarbys supportrar eller så. Det var fantastisk inramning. Det är alltid svårt att komma hit och Hammarby har fantastiska fans, säger Islamovic som ändå medger att det var något extra att avgöra mot Bajen i en sådan här viktig match.

– Fantastiskt skönt att tysta arenan. Det var fantastiskt tryck och vi visste att det skulle bli tufft från start, men vid red ut stormen.

Tesfaldet Tekie berättade inför dubbelmötet att det var mycket hets er emellan (spelade ihop i Östersund). Hets från din sida nu efter avancemanget?

– Haha… när man vinner är man ödmjuk, men det var mycket hets innan, säger Islamovic.

Nu väntar Mainz i playoffet, ingen omöjlig uppgift enligt Rosenborgs spelare. Islamovic lämnar nu Stockholm med stort självförtroende.

– Det betyder alltid mycket att bli matchhjälte. Att det sedan är ett svenskt lag som vi slår, det är extra skönt som svensk, avslutar skåningen.