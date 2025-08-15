Brentford rustar inför säsongsstarten.

Klubben sägs ha säkrat Bournemouths Dango Ouattara för en rekordsumma – en övergång som kan öppna dörren för Yoane Wissas avsked.

Bournemouths Dango Ouattara har länge kopplats ihop med en flytt, och nu ser nästa steg i karriären ut att bli klart.

Enligt uppgifter från The Athletics David Ornstein har Brentford nått en överenskommelse om att värva den 23-årige offensivspelaren. Prislappen uppges ligga på 37,5 miljoner pund (cirka 486 miljoner kronor), med möjlighet till ytterligare fem miljoner pund (omkring 65 miljoner kronor) i prestationsbaserade bonusar.



Det gör honom till den dyraste värvningen i klubbens historia.

Ouattara väntas resa till London redan under fredagen för att slutföra övergången. Affären tros även bana väg för att Brentford säljer Yoane Wissa, som ryktas vara nära en övergång till Newcastle.