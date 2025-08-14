Alexander Isak har valt att strejka från spel med Newcastle för att tvinga fram en försäljning.

Det kommer att få konsekvenser.

Enligt Daily Mail kommer den svenske stjärnan att tvingas till böter om han missar en tävlingsmatch utan giltig anledning.

Alexander Isak, 25, är i full konflikt med Newcastle United. Den svenske landslagsanfallaren är portad från lagets träningar och tvingas hålla i gång individuellt, samtidigt som den nordengelska klubben sägs jobba på en ersättare till 25-åringen.

Detta pågår samtidigt som Liverpool uppges rycka i svensken och har lagt ett megabud – som man fått nobbat.

Under tisdagen uppgav ansedda The Athletic att Isak har tagit ett beslut om att aldrig spela för Newcastle igen. Då skrev den trovärdiga reportern David Ornstein att svensken är missnöjd med sin situation och att Isak är fast besluten på att lämna klubben.

Nu skriver engelska Daily Mail att Isak har ”gått ut i strejk” för att försöka tvinga fram en försäljning till Liverpool. Anfallaren sägs helt sonika ha valt att vägra ansluta till sitt lag vilket innebär att han missar början av Premier League-säsongen.

Detta kommer han också att straffas för, enligt uppgifterna.

Hittills har han inte bötfällts för sin frånvaro, men det kommer han att göra om han missar en tävlingsmatch utan giltig anledning. Det ser alltså ut att inträffa på lördag, då Newcastle gästar Aston Villa i premiären av Premier League.

Vad gäller bötesbelopp står det inte klart hur stort det kommer att bli. Däremot sägs det handla om en procentsats av hans veckolön – som uppges vara 140 000 pund, 1,8 miljoner kronor.