Hammarby är nära att slutföra nästa värvning.

Norrmannen Obilor Okeke uppges redan vara på plats i Stockholm – och sportchefen Mikael Hjelmberg hintar om att en presentation är nära.

–– Du får vänta några timmar till, säger han till Fotbollskanalen med ett leende.



Hammarby är på väg att förstärka offensiven med 23-årige Obilor Okeke från KFUM Oslo, som enligt uppgifter redan ska vara klar.



Enligt norska TV2 reste han till Sverige under torsdagen för att slutföra övergången, som uppges kosta runt sex miljoner kronor.

Efter torsdagens 0–1-förlust mot Rosenborg i Europa Conference League-kvalet fick sportchefen Mikael Hjelmberg frågan om affären.

En officiell presentation väntas under fredagen. Med två veckor kvar av det svenska transferfönstret kan fler förändringar vara på gång i Hammarby, även om klubben beskriver truppen som bred och stabil.



– Mycket vill vi inte ska hända. Men någonting skulle kunna hända. Både in och ut.