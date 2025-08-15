Sverre Nypan får chansen att utvecklas i Championship.

Den 18-årige norrmannen är nära ett lån från Manchester City till Middlesbrough – bara veckor efter sin övergång från Rosenborg.

Sverre Nypan ser ut att få lämna Manchester City tillfälligt – bara en månad efter att han anslöt från Rosenborg BK.

Den 18-årige offensiva mittfältaren värvades i sommar och skrev då på ett kontrakt som gäller till sommaren 2030. Planen från start har varit att låna ut norrmannen för att ge honom mer speltid under kommande säsong.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Middlesbrough nu mycket nära att slutföra ett låneavtal med City.



Därmed stannar Nypan kvar i England och får chansen att utvecklas i Championship.

Nypan imponerade stort i Eliteserien innan flytten, med totalt 14 mål och elva assist på 70 matcher för Rosenborg.