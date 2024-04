AVSLÖJAR: På plats för Viktor Djukanovic

ANNONS

Nu stärks bilden av att det vågade Hammarby gjorde när nära 100 miljoner nekades i januarifönstret.

Nu är pengarna som flera klubbar signalerar – enormt mycket större.

Efter petningen mot Malmö FF som kom Viktor Djukanovic i går kväll tillbaka i Hammarbys startelvan. Det resulterade i att Djukanovic gjorde sitt första mål i årets allsvenska.Det han gjorde i den 69:e minuten avgjorde mötet med IF Elfsborg Viktigt för Hammarby för att inte tala om honom själv.Att kapitalstarka klubbar finns i bilden sedan vintern - det vet vi. Lazio bjöd ju nära 100 miljoner under slutdygnet av januarifönstret.Där till har även FotbollDirekt avslöjat att Hammarbys målsättning med Djukanovic i sommar handlar om 150-200 miljoner kronor.FD kan nu avslöja att Club Brügge KV visar starkt intresse och uppges ha varit på plats under gårdagens möte på Tele2 Arena.Den belgiska storklubben uppges ytterst införstådda med vad Bajen är ute efter och är kapabelt till den finansiella nivå som krävs.Bilden är helt enkelt starkt optimistisk, trots en småtrög start - och flera ställen än Brügge uppges signalera omkring 15 miljoner euro, vilket med andra ord stärker Hammarbys vågade beslut att neka Lazio som man gjorde.Tidigare klubbar som har pekats ut har handlat om Lorient PSV Eindhoven och även Tottenham Hotspur FC - de två sistnämnda uppges ännu finnas kvar i bilden, samt, enligt våra källor, ett givet intresse från Serie A Avslutningsvis så kan vi konstatera att han väljer att bida sin tid trots petningar - likt förra hösten så aktar han sig för att kritisera.Detta säger han nu till Fotbollskanalen.

”Kim [Hellberg] är tränaren och det är han som bestämmer vem som startar och spelar. Mitt jobb är att oavsett jobba hårt och visa att jag borde starta”.

