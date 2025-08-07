Mikael Ishaks galna facit – åtta (!) mål på sex matcher: ”Briljant”

Mikael Ishak, 32, stortrivs i Lech Poznan.

Efter gårdagens fullträff har anfallaren smällt in galna åtta mål på sex matcher.

Video Mikeal Ishak: Polen VS Sverige

Det dröjde en dryg halvtimme i gårdagens Europa-kvalmatch mellan polska Lech Poznan och Röda Stjärnan innan den svenske jätteanfallaren Mikael Ishak fick jubla. Efter 32 spelade minuter dunkade 32-åringen in kvitteringsmålet från en tuff vinkel.

Den polska tidningen Goal.pl beskrev målet som ”briljant”. Måljublet blev dock kort och svenskens fullträff räckte inte hela vägen för den polska storklubben, som föll med 3–1.

Onsdagskvällens mål var Mikael Ishaks åttonde fullträff denna säsong. Det var också svenskens åttonde mål på blott sex matcher. Ishak har alltså inkasserat åtta baljor på de senaste sex matcherna – ett målsnitt på strax över 1,3 mål per match.

Ishak har kontrakt med den polska klubben fram till sommaren 2027.