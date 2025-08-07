Philip Rolke, 19, lämnar Djurgården.

Talangen är klar för ett lån till Östersunds FK.

– Philip är en ung spännande mittback, säger sportchef Stefan Lundin i ett uttalande.

Video Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

Dif-talangen Philip Rolke återvände till Djurgården i somras efter en lånesejour i danska AC Horsens. Nu är det dags för ännu en utlåning för den 19-åriga mittbacken.

Rolke lämnar Djurgården för ett lån till Östersunds FK i superettan. Klubbarna har bedrivit ett nära föreningssamarbete under året och spelare som Kalipha Jawla och Gideon Granström har tidigare varit utlånade från ”Blåränderna” under delar av vårsäsongen.

– Philip är en ung spännande mittback med fina egenskaper som passar väl med vad vi önskar av våra mittbackar. Det ska bli väldigt spännande att se honom i vår miljö under hösten, säger Stefan Lundin, sportchef i Östersunds FK, i ett uttalande.

Philip Rolke värvades till Djurgården från FC Basel i Schweiz under 2023. Han har varit utlånad till FC Stockholm och AC Horsens.