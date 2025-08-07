I går kunde FotbollDirekt avslöja intresse för Viktor Bergh.

I dag kommer uppgifter om att Djurgården slutförhandlar med en utländsk klubb.

Om inget oförutsett inträffar uppges en lösning kunna finnas innan veckans slut.

Video Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

Djurgården är på väg mot förändringar. Dels har sportchef Bosse Andersson tidigare bekräftat att flera spelare med lite speltid kan lämna. Uppgifter har funnits om Santeri Haarala och i går, onsdag, avslöjade FotbollDirekt konkret intresse från flera klubbar för ytterbacken Viktor Bergh, 26.

I dag står det klart att slutförhandlingar pågår med en utländsk klubb, och endast detaljer uppges återstå till en överenskommelse. Enligt FotbollDirekts uppgifter diskuteras så väl en försäljning som ett lån.

– Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb. Det är nära, säger sportchef Bosse Andersson till Sportbladet och bekräftar att Bergh kommer att lämna klubben.

Andersson bekräftar även att det handlar om Hansa Rostock i den tyska tredjeligan.

Viktor Bergh kom förra året för åtta miljoner kronor från IFK Värnamo och togs då som en av allsvenskans mest spännande ytterbackar. Tiden i Stockholm har varit tyngre och han har haft svårt att utmana Keita Kosugi – men Bergh har i vår likväl gjort lovande insatser när han väl fått chansen.

Bergh har kontrakt med Djurgården över 2027. Denna säsong har han startat tre matcher i allsvenskan.