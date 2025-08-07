Tekie om Rosenborgs svenskar: ”Alltid på hetshumör”

STOCKHOLM. I Rosenborg spelar Dino Islamovic och Moustafa Zeidan.

Hammarbys mittfältare Tesfaldet Tekie känner båda.

– Zeidan är alltid på hetshumör, jag och Dino har också hetsat varandra, säger Tekie och skrattar inför Conference League-kvalmötet i Norge.

Video Vagic inför mötet med gamla klubben: ”Helt annan klass här”

Han missade returen i Belgien när Hammarby i 119:e minuten avgjorde mot Royal Charleroi, men nu är Tesfaldet Tekie spelklar igen – något Kim Hellberg berättade under tisdagen.

Mittfältaren ställs nu mot Rosenborg i Conference League-kvalrundans tredje omgång där Dino Islamovic och Moustafa Zeidan huserar.

– Jag har bra koll på Rosenborg, Dino spelar ju där, han är en vän sedan vi spelade ihop i Östersund så jag har sett hans matcher. De spelar bra fotboll och Dino har gjort det riktigt bra, säger Tekie och fortsätter:

– Så fort jag såg att vi kunde lottas mot dem kände jag på mig att det skulle bli så. Det känns extra kul att möta Rosenborg.

”Vi skojar med varandra”

Tekie medger att det skickats gliringar fram och tillbaka mellan Trondheim och Stockholm.

– Jag och Dino har hetsat varandra, det blir kul att möta honom. Vi skojar med varandra.

Zeidan har Tekie inte spelat i samma lag som, men den forne MFF-spelaren har inte låtit Tekie vara för det.

– Jag känner Zeidan och vi har snackat inför matchen. Han är alltid på hetshumör, säger Tekie och skrattar inför första mötet på norsk mark.

– Det känns kul med Norge mot Sverige. Rosenborg är en storklubb med bra plan och arena. Det känns som 50/50 på förhand, sedan får vi se efter första matchen.

Hammarby gästar Rosenborg med avsparkstid klockan 18:00. Returmötet spelas på 3Arena i Stockholm nästa torsdag, den 14 augusti.