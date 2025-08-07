Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Turkisk klubb jagar Tokmac Nguen

  • Author image

    Fredrik de Ron

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Den turkiska klubben Gaziantep jagar Tokmac Nguen.
    Det uppger den turkiske journalisten Ali Bozkurt.
    Samtidigt vägrar Djurgården sälja den norske nyckelspelaren, enligt FotbollDirekts uppgifter.

    Video

    Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

    Djurgårdsstjärnan Tokmac Nguen, 31, sitter på ett utgående avtal med ”Blåränderna”, och norrmannens framtid har under en tid varit oklar.

    Nu uppges Nguen vara jagad av den turkiska klubben Gaziantep. Enligt journalisten Ali Bozkurt ska 31-åringen finnas på klubbens lista över värvningar i sommar, och skulle Gaziantep inkomma med ett tillfredsställande bud uppges Djurgården vara villigt att sälja Nguen.
    Enligt FotbollDirekts uppgifter är Dif inte intresserat av att släppa stjärnan i sommar, med tanke på den minimala transferinkomsten en försäljning skulle generera med ett avtal som går ut i vinter.

    Totalt står Tokmac Nguen noterad för 17 mål och 12 assist i Djurgården.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt