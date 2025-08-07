Den turkiska klubben Gaziantep jagar Tokmac Nguen.

Det uppger den turkiske journalisten Ali Bozkurt.

Samtidigt vägrar Djurgården sälja den norske nyckelspelaren, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Djurgårdsstjärnan Tokmac Nguen, 31, sitter på ett utgående avtal med ”Blåränderna”, och norrmannens framtid har under en tid varit oklar.

Nu uppges Nguen vara jagad av den turkiska klubben Gaziantep. Enligt journalisten Ali Bozkurt ska 31-åringen finnas på klubbens lista över värvningar i sommar, och skulle Gaziantep inkomma med ett tillfredsställande bud uppges Djurgården vara villigt att sälja Nguen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Dif inte intresserat av att släppa stjärnan i sommar, med tanke på den minimala transferinkomsten en försäljning skulle generera med ett avtal som går ut i vinter.

Gaziantep FK, Tokmac Chol Nguen ile ilgileniyor.



Kulübü Djurgarden, bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa 31 yaşındaki golcüyü bırakacak. — Ali Bozkurt (@alibozkurtb) August 6, 2025

Totalt står Tokmac Nguen noterad för 17 mål och 12 assist i Djurgården.