LISTA: Bakomliggande offensiva siffrorna – storklubbarna sticker ut

ANNONS

112 mål har gjorts på de 40 första allsvenska matcherna i år.

Men vilka lag har överpresterat och underpresterat sett till skapade målchanser?

FotbollDirekt har tittat närmare på de underliggande siffrorna till alla 16 lagens målproduktion.

✓ Malmö FF sticker ut – är långt före tvåan.

✓ Häcken och AIK överpresterar med över 40 procent.

✓ IFK Göteborg har gjort tre mål – men borde gjort åtta.

Under de första fem omgångarna har det totalt gjorts 112 mål i allsvenskan, vilket ger ett snitt på 2,8 mål per match. Det är en marginell uppgång jämfört med fjolårets snitt på 2,77, då över hela säsongen.

Vad som dock sticker ut jämfört med fjolåret är enskilda lags målskytten. Exempelvis har Brommapojkarna hunnit näta hela tolv gånger på fem matcher och har ett målsnitt på 2,4 mål per match – jämfört med förra årets 1,33. På andra sidan sticker Västerås SK och IFK Göteborg ut, som bara gjort två respektive tre mål på de inledande fem matcherna.

Det här är förstås en varians som med största sannolikhet lär plana ut över tid. Därför har FotbollDirekt tittat närmare på vilka lag som har överpresterat respektive underpresterat när det kommer till just målskyttet. Med andra ord har vi tagit fram siffror över vilka lag som kan räkna med att målskörden kommer hålla i sig över tid.

Uttrycket xG (Expected goals) är ett mått över förväntade antal mål, det vill säga hur många mål ett lag “bör” göra sett till kvaliteten på sina skapade målchanser.

FD har i ordning listat alla allsvenska klubbars xG och xG-snitt per match. Längst till höger står antalet faktiskt gjorda mål under de fem första omgångarna i allsvenskan 2024.

xG (xG-snitt per match) – faktiskt gjorda mål

Malmö FF: 11,95 xG (2,39/match) – 13 gjorda mål

Djurgårdens IF: 9,15 xG (1,83/match) – 9 mål

IF Brommapojkarna: 8,9 xG (1,78/match) – 12 mål

IFK Göteborg: 7,95 xG (1,59/match) – 3 mål

IF Elfsborg: 7,6 xG (1,52/match) – 6 mål

Mjällby AIF: 7,5 xG (1,5/match) – 7 mål

Västerås SK: 7,45 xG (1,49/match) – 2 mål

Hammarby IF: 7 xG (1,4/match) – 8 mål

BK Häcken: 6,95 xG (1,39/match) – 10 mål

Gais: 6,95 xG (1,39/match) – 7 mål

IK Sirius: 6,95 xG (1,39/match) – 6 mål

AIK: 5,65 xG (1,13/match) – 8 mål

IFK Norrköping: 5,45 xG (1,09/match) – 7 mål

Kalmar FF: 5,1 xG (1,02/match) – 6 mål

IFK Värnamo: 3,9 xG (0,78/match) – 4 mål

Halmstads BK: 2,85 xG (0,57/match) – 4 mål

Noterbart är förstås Malmö FF, som tar en tydlig förstaplacering när det kommer till kvaliteten på målchanserna man skapat. Samtidigt har skåningarna bara överpresterat med ett drygt mål när det kommer till effektiviteten. Siffror som kan tolkas som att MFF:s starka målskytte mycket väl kan komma att hålla i sig.

För att spinna vidare på Västerås SK och IFK Göteborg, som så här långt inte alls fått målskyttet att stämma, talar i stället mycket för att produktionen kommer att vända. Sett till xG-statistiken “borde” VSK ha gjort ytterligare 5,45 mål och Blåvitt bedöms ha sumpat 4,95 mål.

Så, hur står sig egentligen xG-siffrorna jämfört med lagens faktiskt antal gjorda mål?

FD har listat förhållandet genom att dividera antalet gjorda mål med xG-siffran. Ju högre procent ett lag har, desto mer har man överpresterat (eller varit effektiva, om man så vill). Ett lag som ligger på 100 procent har alltså gjort så många mål som kan förväntas utefter målchanserna som man kommit till.

Förhållande mellan gjorda mål och xG

BK Häcken: 144 %

AIK: 142 %

Halmstads BK: 140 %

IF Brommapojkarna: 135 %

IFK Norrköping: 128 %

Kalmar FF: 118 %

Hammarby IF: 114 %

Malmö FF: 109 %

IFK Värnamo: 103 %

Gais: 101 %

Djurgårdens IF: 98 %

Mjällby AIF: 93 %

IK Sirius: 86 %

IF Elfsborg: 79 %

IFK Göteborg: 38 %

Västerås SK: 27 %

Här blir det tydligt att många lag bedöms ha överpresterat och gjort fler mål än vad man borde sett till målchanserna. Jämfört med sina konkurrenter sticker Häcken och AIK ut betänkligt och har haft en effektivitet som på sikt inte bedöms som rimlig.

Det återstår att se hur de allsvenska lagens målskytten utvecklar sig under säsongen – och om siffrorna är sig lika efter 30 omgångar.

Samtliga siffror är hämtade från FootyStats.org.

TV: