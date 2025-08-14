BK Häcken föll med uddamålet mot norska SK Brann i Europa League.

Således väntar play off i Conference League.

Där ställs man mot rumänska Cluj – som föll mot Braga med stora siffror.

Det blir inget play off i Europa League för Häcken. Detta står klart efter att man under torsdagen vann med uddamålet borta mot Brann – men förlorade dubbelmötet med 2-1.

Nu väntar spel i play off till Conference League, där vinnaren tar sig till ligaspelet.

Sedan tidigare stod det klart att man ställs mot förloraren i mötet mellan portugisiska Braga och CFR Cluj från Rumänien. Den andra akten av det dubbelmötet spelades under torsdagen och vanns av Braga med 4-1 över två möten.

Således kommer Häcken att ställas mot Cluj som för närvarande befinner sig på en 13:e-plats i ligan efter fyra omgångar.

Häcken kommer att inleda på hemmaplan, redan nästa torsdag, innan man veckan senare reser till Rumänien för returspel.