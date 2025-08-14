AIK tappade 2-1 till 3-2-förlust borta mot Györi.

Således är de svartgulas resa i Europa över för denna gång.

– Det är för dåligt av oss allihopa, säger Johan Hove till Expressen efter matchen.

Det blev inget avancemang för AIK borta mot Györi i Ungern. Detta trots att man hade med sig en 2-1-ledning från Stockholm från förra veckan.

Matchen förlorade man med 2-0, vilket innebar 3-2 till ungrarna över två möten, och därmed är man ute ur Europa Conference League.

– Vi var inte skarpa nog. Vi hade möjligheten på hemmaplan och vi hade möjligheten idag. Vi är för oprecisa och sen är det tajta detaljer som inte går vår väg. Vi är inte bra nog i försvarsspelet i inledningen, förklarar AIK-tränaren Mikkjal Thomassen för Expressen efter matchen och fortsatte:

– Det är smärtsamt. Det är det ingen tvekan om. Vi är besvikna.

I samma sändning gav Johan Hove, som byttes in med 20 minuter kvar, sin bild av debaclet.

– Vi startar för dåligt och kommer aldrig riktigt in i matchen. Det är för dåligt av oss allihopa, säger han till Expressen.

En spelare som hade ett fint läge att återta ledningen för AIK i den andra halvleken var Anton Salétros, som brände en straffspark. På frågan om vad som hände vid elvametersparken svarar han:

– Den klassiska, man ändrar sig i sista sekund. Normalt så brukar jag välja ett hörn och gå för det men nu ändrade jag mig i sista sekund och han tog den, säger han.



