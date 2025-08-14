STOCKHOLM. Ett uttåg som kommer sitta i länge, säger Kim Hellberg.

Ändå lämnar han 3Arena med inte bara negativa tankar.

– Ljudvolymen i kväll… det är något jag kommer bära med mig resten av livet, säger Hammarbys tränare.

Rosenborg vann Conference League-kvalets tredje runda mot Hammarby med sammanlagt 1-0.

För efter en mållös historia i Trondheim förra veckan avgjorde nu Dino Islamovic med matchens enda mål efter timmen spelad.

– Rakt igenom en stark prestation av mina spelare. Sättet som vi hanterade Hammarbys genombrott på var nära perfektion, säger Rosenborgs svenska tränare Alfred Johansson på presskonferensen efteråt.

Medan Bundesligalaget Mainz nu väntar norrmännen är Europaäventyret över för Hammarby, men Kim Hellberg har fått blodad tand och vill ha mer.

– Det här var otroligt häftigt, säger Hellberg och syftar på inramningen innan han fortsätter:

– Det svider att jag inte kunde hjälpa spelarna och supportrarna att få in ett mål så att hela arenan exploderat, det hade varit något. Men det kommer fler möjligheter, jag och spelarna kommer jobba jävligt hårt för att uppleva det här igen.

Just inramningen den här kvällen rankar Hellberg högt.

– Ljudvolymen i kväll… det är något jag kommer bära med mig resten av livet, säger Hellberg som dock medger en enorm besvikelse över uttåget i Conference League-kvalet.

– Det här kommer sitta i länge, det är en jäkla besvikelse. Jag tycker vi gjorde en väldigt fin match och jag är stolt över hur mina spelare genomförde den.