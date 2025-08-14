STOCKHOLM. Aslak Fonn Witry var inte populär på 3Arena under torsdagskvällen.

Men förre Dif-spelaren njöt av Hammarbyfansens försök att psyka Rosenborgs högerback.

– Jag tycker det är skitkul, säger han efter avancemanget till Conference League-playoffet.

Rosenborg vann returen mot Hammarby med 1-0 – och är därmed också vidare med samma siffror efter 0-0 i Trondheim förra veckan.

Dino Islamovic blev matchens enda målskytt inför 26 000 åskådare i Stockholm. Men det var inte Islamovic som var den allsvenska bekanting som blev mest pressad av Hammarbys supportrar – men Aslak Fonn Witry bara njöt.

– Jag tycker att det är skitkul. Folk frågade mig innan om de kommer prata skit åt mig och det första som hände var att någon skrek olika grejer som jag inte kan säga här. Det är skitkul, säger Djurgårdens förre guldhjälte och ler.

– Vi fick Hammarby frustrerade och vi hade pratat lite innan om att få dem ur balans. Vi fick tiden att gå och fick dem frustrerade, så vi lyckades bra med det.

En snackis efteråt var alla gånger som olika Rosenborgsspelare låg ner för att få tiden att gå. Witry rycker på axlarna.

– Vi står här och är vidare till playoff, medan Hammarby är ute… så det skiter jag fullständigt i, säger Witry som fått gratulationer från glada djurgårdare efter matchen.

– Det är kul. Jag stötte även på några när jag gick på stan i går. Jag har bara goda minnen härifrån och jag och familjen älskar både staden och Djurgården, avslutar Witry.