LISTA: Defensiva statistiken i allsvenskan – MFF och AIK överpresterar

ANNONS

I går analyserade FotbollDirekt de allsvenska lagens offensiva siffror.

Men vilka lag släpper till flest målchanser?

FD har listat alla 16 allsvenska klubbar och deras underliggande defensiva statistik.

✓ Släpper Halmstads BK verkligen till få målchanser?

✓ Malmö FF:s galna överprestation.

✓ Siffrorna som talar för Djurgården.

Under lördagen gick FotbollDirekt igenom samtliga 16 allsvenska lags underliggande offensiva siffror. Flera lag har gjort för få mål sett till skapade målchanser, men samtidigt visade det sig att bland annat AIK och BK Häcken överpresterat sett till gjorda mål kontra xG (förväntade mål).

Men hur ser siffrorna ut åt andra hållet – i defensiven? Även där skiljer sig statistiken åt mellan lagen med mer än betydande marginal.

FotbollDirekt har använt måttet xGA (Expected goals against) för att ta reda på hur många mål de allsvenska lagen borde ha släppt in under de första fem omgångarna. Ju närmare 1,00 xGA en målchans bedöms vara, desto vassare är den.

Med andra ord är xGA ett mått på hur många och bra målchanser ett lag släpper till. Om ett lag har högre xGA än det faktiska antalet insläppta mål så har man överpresterat och kan få svårt att hålla i det defensiva målsnittet över tid. Om ett lag i stället har släppt in fler mål än vad xGA visar så talar mycket för att man på sikt kommer släppa in färre mål.

xGA (xGA-snitt per match) – faktiskt insläppta mål

Halmstads BK: 9,85 xGA (1,97/match) – 6 insläppta mål

Hammarby IF: 8,5 xGA (1,7/match) – 7 insläppta

Kalmar FF: 8,5 xGA (1,7/match) – 10 insläppta

BK Häcken: 8,4 xGA (1,68/match) – 8 insläppta

IFK Värnamo: 8,4 xGA (1,68/match) – 10 insläppta

IFK Norrköping: 8,35 xGA (1,67/match) – 11 insläppta

AIK: 7,4 xGA (1,48/match) – 3 insläppta

Mjällby AIF: 6,95 xGA (1,39/match) – 5 insläppta

IF Brommapojkarna: 6,6 xGA (1,32/match) – 7 insläppta

Västerås SK: 6,6 xGA (1,32/match) – 5 insläppta

Gais: 6,3 xGA (1,26/match) – 9 insläppta

IFK Göteborg: 6,25 xGA (1,25/match) – 7 insläppta

IF Elfsborg: 5,6 xGA (1,12/match) – 11 insläppta

IK Sirius: 5,45 xGA (1,09/match) – 5 insläppta

Malmö FF: 4,95 xGA (0,99/match) – 1 insläppt

Djurgårdens IF: 4,65 xGA (0,93/match) – 7 insläppta

Vad sticker då ut här? Det är förstås upp till var och en att bedöma, men tydligt är att Halmstads BK har släppt till överlägset bäst målchanser under de första matcherna. Enligt statistiken bör man alltså ha släppt in närmare tio mål, men har klarat sig undan med sex insläppta. Anmärkningsvärt, och frågan är om siffrorna kommer jämnas ut över tid – eller om HBK:s defensiv faktiskt inte är så ramstark som det pratas om?

I den här tabellen får nog botten ses som toppen, då det såklart bara är positivt att inte släppa till farliga målchanser. Där hittar vi Malmö FF och Djurgårdens IF som båda, enligt xGA, släppt till målchanser som ska motsvara mindre än ett insläppt mål per match. Under en hel säsong betyder det färre än 30 insläppta, vilket är lysande siffror.

Men efter fem spelade matcher går inte xGA-siffrorna alltid hand i hand med antalet insläppta mål. Många lag i allsvenskan kan räkna med att man över säsongen antingen kommer förbättra eller försämra sitt defensiva snitt.

Genom att dividera respektive lags xGA-siffra med dess faktiskt insläppta mål har FD även listat förhållandet mellan målchanser emot och insläppta mål. Ju högre procent ett lag har, desto mer har man överpresterat, defensivt sett. Ett lag som ligger på 100 procent har alltså släppt in så många mål som kan förväntas i förhållande till målchanserna som man släppt till.

Förhållande mellan xGA och insläppta mål

Malmö FF: 495 %

AIK: 247 %

Halmstads BK: 164 %

Mjällby AIF: 139 %

Västerås SK: 132 %

Hammarby IF: 121 %

IK Sirius: 109 %

BK Häcken: 105 %

IF Brommapojkarna: 94 %

IFK Göteborg: 89 %

IFK Värnamo: 84 %

Kalmar FF: 77 %

IFK Norrköping: 76 %

Gais: 70 %

Djurgårdens IF: 66 %

IF Elfsborg: 51 %

Här går det inte att komma ifrån Malmö FF:s och AIK:s siffror, som över en längre tidsperiod hade varit närmast osannolika.

MFF har alltså släppt till målchanser som borde ha renderat i fem baklängesmål, men har i själva verket bara släppt in ett (borta mot Norrköping). Har Johan Dahlin stått på öronen, eller är det motståndarlagens anfallare som sumpat sina målchanser?

I andra änden av tabellen finns det andra slutsatser att dra. Djurgården, vars sju insläppta mål på fem matcher absolut inte är en katastrof, bör kunna räkna med att hålla betydligt tätare om det defensiva spelet fortsätter som det gjort.

Men laget som tydligast sticker ut är IF Elfsborg, som tillsammans med IFK Norrköping släppt in flest mål i hela allsvenskan (elva). Den siffran borde i stället ha varit fem eller sex insläppta. Kanske kan det skänka en gnutta hopp till de boråsare som grämer sig över Elfsborgs ihåliga defensiv.

Samtliga siffror är hämtade från FootyStats.org.

TV: