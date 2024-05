ANNONS

STOCKHOLM. Djurgården tog ledningen, men i slutändan blev det ändå som de flesta säkert trott på förhand.

Hammarby vände och vann det damallsvenska Stockholmsderbyt – och det med stora siffror.

Allra bäst var Anna Jøsendal i 4-1-segern.

En första halvlek som vi gladeligen tar med oss

Ja, det var fullt ös som rådde på Tele2 under matchens första 45 minuter. Hammarby vann den med 2-1 efter att ha vänt på steken inom ett par minuter efter cirka halvtimmen spelad, men i ärlighetens namn hade den första halvleken lika gärna kunnat sluta 3-3. Chanserna avlöste varandra och det var inte mycket fokus på stabilitet och försvarsspel, utan det var två lag som verkligen ville framåt. Kanske gick musten ur Dif i andra, för då var Bajen numret för stort och gjorde både 3-1 och 4-1.

Wow, Anna Jøsendal

Nyförvärvet från Rosenborg visade sin klass i derbyt. Hennes avslut i första halvlek räddades på mållinjen när Djurgårdens målvakt Elvira Björklund var överspelad, men väl i andra kom utdelningen för 23-åringen som med kvarten kvar sprang igenom Djurgårdens försvar, rundade Björklund och tryckte resolut in det förlösande 3-1-målet. Men Jøsendal var inte klar där utan vräkte sedan även in 4-1 i taket bakom en chanslös Björklund. Det här var en match som norskan nog sent glömmer.

Läktarkampen: 10-0 till Hammarby

Det är ingen hemlighet att det är som natt och dag att jämföra Hammarbys kontra Djurgårdens publik i damallsvenskan, men det tål ändå att upprepas. Hammarbys nedre kortsida var mer eller mindre fullsatt, Djurgårdens dito betydligt glesare – för att nästan säga tom. Bajenfansen sjöng matchen igenom och skapade en mycket härlig atmosfär i vårsolen på Tele2 – och spelarna i bägge lagen måste verkligen ha älskat det.

Till sist: Årets hittills varmaste dag i Stockholm. Badplatserna smockade runtom i huvudstaden denna lördag, men ändå kom över 5 600 åskådare till den här matchen – och visst hade man längtat till ett soldränkt Tele2 efter den här helvetesvåren vädermässigt? Vamos!

