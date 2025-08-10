Uppgifter: Tsimikas närmar sig Liverpool-exit

Kostas Tsimikas var inte med i Liverpools trupp mot Crystal Palace.

Nu kan greken lämna klubben.

Det rapporterar Liverpool Echo.

Tidigare i somras uppgavs Nottingham Forest visa intresse för Liverpool-backen Kostas Tsimikas.

Under söndagens Community Shield-match mot Crystal Palace fanns greken inte med i Liverpools trupp. Enligt tidningen Liverpool Echo närmar sig Tsimikas att lämna.

Enligt tidningen ska även Leeds vara intresserade men Liverpool kommer bara att släppa ytterbacken permanent och inte på lån.

29-åringen gjorde två assist på 29 framträdanden förra säsongen för Liverpool.