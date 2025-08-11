Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/Alamy

FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

  • Author image

    Redaktionen

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
    I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

    Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

    Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

    När börjar Silly Season?

    Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

    LandVinterfönsterSommarfönster
    Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)29 januari8 juli
    England (Premier League)1 januari14 juni
    Spanien (La Liga)2 januari1 juli
    Italien (Serie A)2 januari1 juli
    Tyskland (Bundesliga)1 januari1 juli
    Frankrike (Ligue 1)1 januari1 juli

    När slutar Silly Season?

    För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.

    LandVinterfönsterSommarfönster
    Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)25 mars29 augusti
    England (Premier League)3 februari30 augusti
    Spanien (La Liga)3 februari30 augusti
    Italien (Serie A)3 februari30 augusti
    Tyskland (Bundesliga)3 februari30 augusti
    Frankrike (Ligue 1)3 februari30 augusti

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt