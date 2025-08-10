IFK Norrköping nedflyttningshotade: ”En besvikelse”

IFK Norrköping förlorade hemma mot Hammarby.

Nu har Peking fyra poäng ner till negativ kvalplats.

– Det är klart att det är surt, säger Max Watson till Fotbollskanalen.

Video FD Möter Martin Falk – ”Vi måste bygga en tro igen”

IFK Norrköping åkte på en förlust på hemmaplan mot Hammarby. I och med resultatet ligger IFK Norrköping fyra poäng från negativ kvalplats i allsvenskan.

– En besvikelse över resultatet. Jag tycker att vi gör en okej insats, men de är lite bättre än oss i båda boxarna. Annars tycker jag ändå att vi matchar dem bra. Det är ett bra lag vi möter med mycket offensiv kvalitet och vi lyckas inte riktigt etablera spelet som vi vill många gånger, men jag tycker ändå att vi är med i kampen, säger IFK Norrköpings Max Watson till Fotbollskanalen och tillägger:

– Det är klart att det är surt att stå här och inte få mer än noll poäng.

IFK Norrköpings tränare Martin Falk om placeringen i tabellen.

– Vi måste hela tiden se till våra prestationer, för det är det vi kan påverka. Du kan också vända på det, att vi har exakt lika långt upp till lagen ovanför oss. Det handlar om att bli ett bättre fotbollslag hela tiden, utveckla spelarna och skapa självförtroende. Sen får effekten av det bli bra resultat.

IFK Norrköping har tagit 19 poäng på 19 matcher.