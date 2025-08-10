Jimmy Thelin: ”Problemet vi har just nu”

Jimmy Thelins Aberdeen förlorade mot Celtic.

Efter matchen identifierar den svenske tränaren vad som gick snett.

– Vi kommer inte dit tillräckligt för att verkligen skada dem, säger Thelin enligt Aberdeen Live.

Aberdeen ställdes mot Celtic i skotska Premiership. Då åkte Jimmy Thelins Aberdeen på en förlust mot Glasgowklubben efter mål av bland annat Benjamin Nygren.

Thelin efter resultatet.

– Sättet vi försvarade oss på i första halvlek och hur vi skapade övergångarna var okej, säger han till Aberdeen Live och fortsätter:

– Problemet vi har just nu är den sista passningen och det sista beslutet när vi kommer till en anfallsposition. Och vi kommer inte dit tillräckligt för att verkligen skada dem.

AC Milan-anfallaren Marko Lazetic har ryktats till Aberdeen. Något Thelin väljer att inte gå in på.

– Alla jobbar verkligen hårt för att hitta rätt spelare och ta honom till Aberdeen, så låt oss se vad som händer.

Jimmy Thelin blev tränare för Aberdeen förra sommaren och har bland annat tagit klubben till en historisk ligacup-titel.