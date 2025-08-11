Klart: Álvaro Morata bryter med Galatasaray

Han lämnade Milan för ett lån till Galatasaray under vintern.

Nu står det klart spanjoren, trots ett halvår kvar på lånet, lämnar Turkiet.

Inom den närmsta framtiden ryktas han göra klart med italienska Como.

Det var under sommaren 2024 som Álvaro Morata skrev på för Milan och då lämnade Atletico Madrid.

I Italien och Serie A gick det dock inte riktigt som planerat för den 32-årige anfallaren som under vintern lånades ut till Galatasaray – där han skrev på för ett årslångt låneavtal.

Med 16 matcher för den turkiska storklubben, där det blev sju mål och tre assist, står det nu klart att Morata bryter sitt avtal trots ett halvår kvar.

Framgent tyder det mesta, enligt rapporter, på att anfallaren skriver på för Serie A-klubben Como.

Nu sägs Milan betala fem miljoner euro för att upphäva Moratas avtal. Detta samtidigt som spelaren själv sägs avstå en innestående lön på 651 562 euro – eller drygt sju miljoner kronor.