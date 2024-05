ANNONS

Hammarby var relativt lugna under vinterns transferfönster.

I sommar kan det dock komma att bli en hel del rörelse i klubben.

– Det kommer behövas göras en viss renovering, säger Hjelmberg i Bajenpodden enligt Fotbollskanalen.

Under de senaste åren har Hammarby varit väldigt aktiva på transfermarknaden, men i vintras var det betydligt lugnare, både kring försäljningar och nyförvärv.

I sommar förväntar sig sportchef Mikael Hjelmberg en del förändringar, men för att spelare ska kunna plockas in behöver Hammarby först sälja spelare.

– Om vi inte skulle sälja en enda spelare i sommar, då kommer vi inte kunna plocka in några spelare. Men nu tror vi att vi kommer göra det, och det skulle kunna bli så att vi säljer spelare under ett fönster som vi aldrig gjort förut i form av pengar in. Värdet vi sitter på vad gäller vår trupp är extremt högt. Vi behöver sälja spelare i sommar och jag tror vi kommer göra det. Då har vi möjlighet att återinvestera och bygga om där det behövs. För det kommer behövas göras en viss renovering, säger Hjelmberg i Bajenpodden.

Ett namn i Hammarby som kan komma att dra till sig en hel del intresse och som klubben hoppas kunna tjäna en hel del på är Viktor Djukanovic.

FotbollDirekt.se har tidigare kunnat avslöja att målsättningen är att sälja montenegrinen för 150-200 miljoner kronor.

