IK Sirius inledde säsongen starkt men nu har man gått fem raka utan seger.

Trots det så känner Dennis Widgren en typ av trygghet.

– En jäkla tro på laget, ledarstaben och att vi kommer att ta fler poäng nu innan sommaruppehållet, säger han till FotbollDirekt.se.

IK Sirius fick en mardrömsstart på allsvenskan ifjol då man inledde säsongen med nio raka utan seger. I år inledde Uppsalaklubben med två raka segrar, men sedan dess har man inte vunnit på fem matcher.

Vad som sagts i Sirius efter ett gäng tunga matcher? Ja, det berättar Dennis Widgren för FotbollDirekt.se.

– Vad har vi sagt? Vi har väl sagt som det är, säger försvararen och fortsätter:

– Det har väl varit bra försvarsspel överlag över de omgångar som har gått. Vi har släppt in en del tuffa mål, sådana som är svåra att försvara sig mot.

– Tre frisparksmål, ett par bollar som studsat fel och något långskott. Sådana där mål som man får acceptera ibland, men överlag så har försvarsspelet varit riktigt bra.

– Sen så har vi haft problem att skapa chanser och det är väl där fokuset har legat senaste veckorna. Hur vi ska skapa fler chanser och attackera sista tredjedelen.

Uppsalaklubben har i år, likt tidigare år och naturligt då är att äldre och mer erfarna spelare som Widgren tvingas ta ansvar.

Riktigt så behöver det dock inte vara enligt 30-åringen från Östersund.

– Både jag och nej, säger han.

– Det är fotboll liksom, det går upp och ner, många tuffa perioder. Det är klart att vi hade velat ha fler poäng, men jag personligen känner mig ändå trygg.

Han fortsätter:

– Vi har ett fungerande försvarsspel och i grunden så ser det inte så dåligt som det ser ut utifrån. Jag känner mig trygg med gruppen och en jäkla tro på laget, ledarstaben och att vi kommer att ta fler poäng nu innan sommaruppehållet, det tror jag även många känner.

– Sen att jag måste ta mer ansvar? Det kan man väl göra på olika sätt och jag tror absolut att även de yngre kan göra det. Det kan få dem att växa ännu mer.

Tryggheten som du beskriver, kan den komma ifrån att du var med ifjol då ni fick en otroligt dålig start men ändå löste det?

– Ja, men så är det ju.

– Det var en liknande situation, men även då kände vi att vi spelade väldigt bra, vi kanske till och med hade ett ännu bättre spel förra våren än vad vi har nu.

– Men redan då var vi väldigt trygga med hur vi spelade och hur vi hanterade matcherna, men det är ju fotboll liksom, det är små marginaler.

– Vi får helt enkelt jobba ännu hårdare för att få marginalerna på vår sida, det gjorde vi förra året och då hade vi dem på vår sida sista nio matcherna, efter att ha haft dem emot oss i de första nio matcherna.

Härnäst för Sirius väntar en riktigt tuff bortamatch.

Uppsalaklubben ställs mot AIK på Friends arena och Widgren är medveten om att det kommer att krävas en hel del för att tre poäng ska tas.

– Det är ju mycket som ska stämma för att man ska få med sig poäng därifrån. Jag tror inte att vi har vunnit mot dem någon gång under min tid här och det är ett jättebra lag.

– Väldigt stabila defensivt och verkar ju nu ha fått igång målskyttet om man kollar till senaste matchen. Så det är mycket som måste stämma, först och främst bra försvarsspel och sedan måste vi vara kliniska när vi skapar chanser.

Förra hösten slog ni ju Djurgården och jag tänker med tanke på ditt förflutna i Hammarby, är det så att du får lite extra gratulationer när ni besegrar de andra Stockholmslagen?

– Jo men det kan absolut bli så, säger Widgren med ett skratt och fortsätter:

– Jag tror att jag har blivit bjuden X-antal bärs via Instagram, just efter den segern mot Djurgården. Så det händer att det trillar in några meddelanden.

Så förhoppningen mot AIK är tre poäng och några bärs via Instagram?

– Ja precis, avslutar Widgren.

