ESPN: Sjögren lämnar Hammarby för Chicago

Martin Sjögren är nära en flytt till USA och Chicago Stars.

Det uppger ESPN.

Därmed är tränaren nära en exit från Hammarby.

Han har tränat Hammarby sedan 2024 och tog i fjol klubben till Champions League.

Hammarbys succétränare Martin Sjögren verkar nu nära en flytt över Atlanten. För enligt ESPN kommer han skriva på för Chicago Stars med start i januari 2026.

Bajen är delad etta i damallsvenskan och det framgår inte av ESPN om Sjögren blir kvar i Hammarby säsongen ut vid en flytt till Chicago i vinter.