JUST NU: Djurgården ökar på i Stockholm

Djurgårdens IF tar emot IF Elfsborg på Tele2 Arena under söndagen.

Båda lagen kommer med varsin trea i bagaget mot Västerås respektive MFF.

Dif leder med 2-0.

Både Djurgården och Elfsborg kommer från varsina segrar, mot Västerås SK och Malmö FF, när nu lagen ställs mot varandra.

I skadade Marcus Danielson och bänkade Magnus Erikssons frånvaro bar Jacob Une Larsson kaptensbindeln för Djurgården i dag. Det är inte ofta Dif-veteranen fått göra det sedan första matchen i klubben 2016,

Startelvorna:

Djurgården: Widell Zetterström – Johansson, Tenho, Une Larsson, Dahl – Leach Holm, Sabovic – Fallenius, Bergvall Gulliksen - Hümmet.

Elfsborg: Bundgaard – Boman, Holmén, Henriksson, Hult – Ouma, Baidoo, Baldursson – Hedlund, Krasniqi, Zeneli.

I den fjärde minuten fick Djurgården en jättechans på Tele2 när Deniz Hümmet sprang sig fri, men avslutet räddades av Bundgaard som kom ut bra och gjorde sig stor.

Åtta minuter senare var Hümmet nära igen. Anfallaren högg som en kobra som en retur efter att Bundgaard svarat för en mycket fin parad på ett distansskott. Hümmet avslutade med pannan men danske keepern hann upp och rädda det läget också.

Därefter rätt händelsefattigt fram till 35:e minuten när Elfsborgs hemvändande kvicksilver Arber Zeneli skickligt tog sig ner vid kortlinjen och skickade in en boll som höll på att ställa Widell Zetterström, men Dif-keepern räddade ut bollen till en resultatlös hörna.

I den 41:e minute fick Hümmet ett nytt läge när han från nära håll sköt, men en heroisk täckning från Elfsborgsspelare i sista stund hindrade Djurgårdens anfallare från att pricka in ledningsmålet på Tele2.

Bundgaard fick storspela i den första halvleken, för i 44:e minuten lossade Gulliksen kanonen och dansken tvingades sträcka ut sina 197 centimeter och tippa ut till en hörna som visade sig bli resultatlös.

– Vi kontrollerar det rätt bra. Vi måste fortsätta hitta kombinationer och komma in i boxen, försöka trycka på där, sa Lucas Bergvall till Discovery Plus i halvtid.

– Det känns som de kan jogga ner oss. Vi hittar inga triggers i pressen. Det är slarvigt. Vi blir nästan lite fega, då blir det svårt, konstaterade också Elfsborgs Sebastian Holmén för tv-kanalen i pausvilan.

Den andra halvleken hann knappt börja förrän det small i nätet bakom Bundgaard. Hümmet passade fram Besard Sabovic som avfyrade en raket i krysset och firade vilt framför fansen. Sabovic med första målet i årets allsvenska.

Kort efter målet var Djurgården mycket nära 2-0 när Hümmet curlade mot bortre krysset, men bollen tog i ribban.

I den 57:e minuten var Elfsborg i stället ytterst nära en kvittering när bollen gick fram till Boman som fick öppet läge, men skottet gick precis utanför bortre stolpen.

Med 20 minuter kvar av matchen ökade Djurgården på när Tobias Gulliksen hittade nätmaskorna från nära håll. Han firade på sitt patenterade sätt som han gjorde mot både AIK och IFK Göteborg och återigen vild glädje på läktarplats. Assisten stod Gustav Wikheim för.

Djurgården var på tilläggstid nära 3-0 när Sabovic återigen sköt i bra läge, men här gången satt bollen utanför krysset i stället för i krysset.

Kort senare träffade Wikheim stolpen.

Djurgården vann med 2-0 och är ny tvåa i allsvenskan med två poäng bakom serieledande MFF, som dock har en match till godo då regerande mästarna möter Blåvitt borta under måndagskvällen.

