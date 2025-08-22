Officiellt: Hedén Lindskog lånas ut från Degerfors

Degerfors IF lånar ut mittbacken Alexander Hedén Lindskog.

Han ansluter till IK Oddevold resten av säsongen.



Mittbacken, Alexander Hedén Lindskog, har kontrakt med Degerfors över 2027 men har under året bara spelat 12 matcher i Allsvenskan.



För att få mer speltid och fortsätta utvecklas lämnar han nu Värmlandsklubben på lån till superettanklubben IK Oddevold.

– Det är en bra lösning för både oss och Alexander. Han behöver speltid på hög nivå, och detta kan ge honom en extra skjuts i utvecklingen. Det ska bli kul att följa honom i toppstriden i Superettan, säger Degerfors sportchef Patrik Werner på klubbens hemsida.