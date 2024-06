ANNONS

STOCKHOLM. Piotr Johansson och Deniz Hümmet varnade båda för Nahir Besara inför matchen.

Ändå var det just Hammarbys lagkapten som avgjorde derbyt med två mål i 3-0-segern.

Nu går Södertäljesonen på semester som Stockholms stora kung.

Bröderna Bergvalls olyckliga derby

Det här skulle bli Lucas Bergvalls stora föreställning. I stället fick han först se storebror Theo hoppa in efter 14 minuter (Piotr Johansson skadad) och i sin första aktion klantigt fälla Bazoumana Touré i straffområdet varpå Nahir Besara placerade in den efterföljande straffen. Kvarten senare var det Lucas som orsakade den frispark utanför straffområdet efter en för lång touch som han ville reparera – och visst slog Besara in den frisparken i nät bakom Jacob Widell Zetterström också. Nä, detta var inte det avsked som Lucas Bergvall ville ha innan sin flytt till Tottenham i sommar.

Kungen av Stockholm: Nahir Besara

Jag har tidigare den här säsongen utnämnt Besara som allsvenskans MVP. Nu kan vi också titulera Södertäljesonen som huvudstadens stora kung. Han hade en fot med i det mesta när Bajen vann derbyt mot AIK här på Tele2 för två veckor sedan och nu var det 33-åringen som avgjorde mot Djurgården med sin straff och frispark i den första halvleken. När jag intervjuade Piotr Johansson och Deniz Hümmet inför derbyt varnade duon båda för Besara, att det mesta av Hammarbys spel kretsar kring honom. Och visst hade Johansson och Hümmet rätt.

Sekunderna när Hampus Skoglund blev en ung Cristiano Ronaldo

Hammarby i 2-0-ledning i solgasset på Tele2 i slutet av första halvlek. Då fick de grönvitas högerback Hampus Skoglund feeling och gav sig iväg på en egen liten dribblingsräd som påminde om när en ung Cristiano Ronaldo agerade högervinge i Manchester United och körde sina patenterade klackfinter inåt i banan. Skoglund fintade bort en djurgårdare med just den dribblingen och därefter fortsatte 20-åringen att bolltrolla med flera nya dragningar. Skoglund kom långt med sina aktioner och bortsett från den fantastiska inramningen på Tele2 samt Nahir Besaras nya show var det Skoglunds sambafötter som främst fångade mitt intresse i dag.