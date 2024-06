Sent kvitteringsmål gav delad poäng mellan Danmark och Slovenien

ANNONS

Christian Eriksens 1-0-mål såg länge ut att leda till seger.

I den 77:e minuten kvitterade Slovenien via styrning på dansk spelare.

Båda lagen står nu på varsin poäng efter EM-premiären.

Fotbolls-EM 2024 rullar vidare under söndagen. Slovenien ställdes mot Danmark i nationernas premiärmatch i mästerskapet.

I Slovenien startade föga förvånande Atlético Madrids stjärnmålvakt Jan Oblak. Även RB Leipzigs Benjamin Sesko, som har kopplats ihop med flera storklubbar under våren, fick chansen från start i premiärelvan.

Danmark startade med Manchester United-doun Rasmus Höjlund och Christan Eriksen. Även Barcelonas Andreas Christensen och Alexander Bah i Benfica fick förtroendet från start. Mittbacken Simon Kjaer fick dock inleda matchen på bänken.



Av de sex senaste mötena mellan nationerna har Danmark gått segrande fem gånger, den sista matchen slutade oavgjort.



Kort efter avsparken, som var Sloveniens, tog Danmark tag i bollinnehavet och började transportera bollen mot det slovenska målet.

I den andra minuten testade Morten Hjulmand ett inlägg med en yttersida som tämligen enkelt kunde rensas bort.



Att de rödvita var i klar majoritet på läktarna återspeglades även på planen då de, under de inledande fem minuterna, hade full kontroll på matchbilden.



I den sjätte minuten måttade mittbacken Jannik Vestergaard en djupledsboll mot anfallaren Jonas Wind som kom till ett bra läge. Anfallaren slarvade bort situationen men blåstes även av för offside i förstaläget.



I den 17:e minuten slog Danmarks Christian Eriksen till och gjorde 1-0 efter en fin variant på inkast. Det snabba inkastet, styrningen av Wind och avslutet från Eriksen var av hög kvalitet och ledningen rättvis.



– Ett perfekt avslut av Eriksen som smyger sig in i boxen, sade TV4:s expert Albin Ekdal i halvtid.



En stund efter Danmark ledningsmål började matchen att jämna ut sig. Slovenien hade stundvis mer boll och försökte skapa oreda genom skott utifrån och längre djupledsbollar.



I den 28:e minuten var Danmark nära att utöka sin ledning efter att Eriksen ännu en gång testat avslut. Denna gång tog bollen på en slovensk spelare och rullade tätt utanför Oblaks vänstra stolpe.



Efter en dryg halvtimmes spel hade den intensiva inledningen måttats av något och Danmark hade allt som oftast kontroll över bollen utan att skapa några riktigt farliga chanser.



I minut 39 testade Christian Eriksen avslut ännu en gång men bollen tog på täckande försvarare. Tre minuter senare blev Eriksen serverad ett fint läge i straffområdet och slog till direkt. Skottet högt över denna gång.



Ledningen i halvtid var rättvis – samtidigt var den skör. Sloveniens kontringsförsök hade inte hittat rätt men det fanns uppenbar potenital i dem. I minut 49 varnades Danmarks mittfältare Morten Hjulmand.



I den 51:a minuten var Slovenien nära att hitta rätt efter ett inkast som Danmark inte lyckades rensa bort i förstaläget. I det efterföljande långa inkastet uppstod även då en mycket stor chans för mittfältaren Stojanovic som missade bollen. Kort efter Stojanovic missade jätteläge drog han på sig ett gult kort, närmare bestämt i minut 53.

Efter en dryg timme var Rasmus Höjlund mycket nära att utöka den danska ledningen efter ett fint inspel från Victor Kristiansen. Styrningen stoppades i sista stund av Oblak. Med en dryg kvart kvar av matchen var Slovenien mycket nära en kvittering efter att en frispark styrts tätt utanför mål.



I minut 77 kom tillslut kvitteringsmålet när vänsterbacken Janza drog till från håll. Skottet styrdes via dansk spelare och förbi en chanslös Schmeichel i mål. Kort därefter var Slovenien nära att helt vända på matchen när anfallaren Sporar träffade burgaveln.



Inget av lagen kom särskilt nära ett ledningsmål under matchens slutminuter. Efter 90 minuter EM-premiär får Danmark och Slovenien dela på poängen och ta nya tag nästa omgång. I grupp C ställs Slovenien mot Serbien och Danmark mot England.

Startelvor:

Slovenien:

Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar – Sporar, Sesko.

Danmark:

Schmeichel – Christenson, Andersen, Vestergaard – Bah, Hjulmand, Höjbjerg, Kristiansen – Eriksen – Wind, Höjlund.