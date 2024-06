"En högst rimlig affär av IFK Göteborg, han är en Billborn-favorit"

ANNONS

Det var länge sedan en tränarrockad i IFK Göteborg kittlade.

Men Stefan Billborn och Jocke Björklund gör just det.

Nu är frågan vem eller vilka de kommer plocka med sig till Blåvitt – och jag vet en spelare som Billborn sedan länge haft som en favorit.

***

Poya Asbaghi november 2017. Ja, så långt tillbaka måste vi gå för att jag ska kunna stå bakom en ny tränare i IFK Göteborg som jag gått i gång på.

Roland Nilsson, Mikael Stahre och Jens Askou? Nja…

Men nu så. Stefan Billborn och Jocke Björklund är precis den tränarduo ett (ständigt) krisande Blåvitt behöver. Vi såg vad de gjorde med ett trött Bajen när de tog över 2018. Då hade alltså det grönvita laget prenumererat på intetsägande mittenplaceringar under tre raka säsonger, men under Billborn/Björklund blev Bajen per omgående ett topplag. De ledde länge allsvenskan 2018 och var bara en poäng ifrån SM-guldet 2019.

Det blev en cuptitel 2021 innan det blev en trist skilsmässa.

Sedan dess har duon rattat skutan i Sarpsborg 08, och när de nu är tillbaka i Blåvitt funderar jag direkt på vilka gamla favoriter de vill ta med sig till IFK.

För det här är ju ett klassiskt fenomen. Özcan Melkemichel var inte sen att vilja ha in sina gamla AFC Eskilstuna-stjärnor Omar Eddahri och Mohamed Buya Turay till Djurgården och Kim Hellberg plockade direkt med sig Oscar Johansson Schellhas från IFK Värnamo – och ser ut att nu få in Victor Eriksson från Minnesota United FC, spelaren som Hellberg hade i just sitt gamla lag.

Billborn har i Sarpsborg haft sina gamla Bajen-spelare Jeppe Andersen och Aimar Sher som startspelare under våren, men det finns en gammal favorit som jag bedömer som än mer sannolik att representera IFK Göteborg framöver: Simon Tibbling.

Mittfältaren, som tidigt gjorde sig känd för sin teknik (därav Simon Dribbling) har inte fått den karriär som många trodde efter succén i U21-EM 2015. Nu kommer han från en jobbig vår i Norge och hade nog mått bra av en nystart.

Billborn hade Tibbling redan som ungdomsspelare i Brommapojkarna, så även i Nybohovsskolan (BP:s fotbollsskola under grundskolan där även Viktor Gyökeres gick) och känner därmed Tibbling in och ut.

Blåvitt har enligt mig ett trött mittfält, bortsett från Malick Yalcouye, och där hade Tibbling med sin spelförståelse och fötter gjort sig bra.

Tibbling sitter också på ett kontrakt som löper ut i december, vilket också talar för möjligheten till en affär för Blåvitt. Dessutom känner också tekniske direktören Ola Larsson 29-årige Tibbling sedan BP-tiden.

En annan spelare som jag vet att Billborn älskar är Serge-Junior Ngouali. Relationen går tillbaka till BP även där, och i Bajen var defensiva mittfältaren en bärande spelare under Billborns ledning.

Nu har han gått mycket skadad, och därmed är det ett osäkert kort. Kontraktet med Sarpsborg löper ut nu sista juni, och det är åtminstone värt att hålla ögonen framöver vad som händer med 32-åringen med landslagsmeriter från Gabon.

***