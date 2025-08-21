Hammarby ser ut att göra en förstärkning inför guldstriden.

Enligt Fotbollskanalen är Hannah Sjödahl, 19, klar för Stockholmsklubben.

Mittfältaren värvas från Vittsjö Gik och övergången väntas bli officiell inom den närmsta tiden, enligt sajten.

Foto: Bildbyrån

Guldracet i damallsvenskan är i full gång. Hammarby skuggar BK Häcken på samma poäng (men bättre målskillnad), och en poäng bakom lurar nykomlingen Malmö FF.

Nu ser ”Bajen” ut att göra en förstärkning inför den dramatiska avslutningen. Enligt Fotbollskanalen är 19-åriga Hannah Sjödahl helt klar för grönvitt och värvas från Vittsjö Gik. Övergången väntas bli officiell inom kort, skriver sajten.

Bekräftar exit

Samtidigt meddelar Vittsjö att mittfältaren lämnar klubben, men något besked om en ny klubbadress för Sjödahl ger Vittsjö inte.

– Innan sommaren pratade vi med Hannah om en eventuell förlängning av kontraktet, som gick ut efter detta år. Men under sommaren har det kommit in förfrågningar från andra klubbar och Hannah kände sig redo för något nytt. Då det inte blev en förlängning, kände även klubben att det var rätt med en flytt redan nu i sommar, säger klubbchef Jimmie Andersson i ett uttalande.

Hannah Sjödahl:

– Det känns väldigt speciellt att lämna Vittsjö efter den här tiden. Jag kom hit som ett litet barn och har fått växa upp här, både på och utanför planen. Det är såklart väldigt jobbigt att säga hejdå till alla som betytt så mycket för mig under min tonårstid, men samtidigt känner jag mig redo att ta nästa steg och det har jag människorna här att tacka för.



