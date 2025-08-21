IFK Värnamo tog sin andra seger för den allsvenska säsongen i måndags – mot bottenkonkurrenten Degerfors.

Nu har föreningen från Småland på riktigt allsvensk överlevnad i sikte, och huvudtränare Arne Sandstø har inte den minsta tvekan kring att laget kommer att tappa hoppet.

– Det är väldigt många som vill uppåt och framåt och det är väldigt många som vill överleva den här säsongen, säger han till FotbollDirekt.

Under måndagen tog den allsvenska jumbon, IFK Värnamo, mot nästjumbon Degerfors IF på Finnvedsvallen. Matchen blev en spännande sådan som svängde rejält – innan Marcus Antonsson kunde skjuta in segermålet för Smålandsklubben med drygt tio minuter kvar att spela.

Två dagar efter Värnamos viktiga seger, som innebär att de nu har sex poäng upp till HBK på kvalplats, summerar huvudtränare Arne Sandstø matchen med följande ord:

– Det som glädjer oss allra, allra mest är självklart att vi lyckas ta tre poäng. Vi har spelat en del oavgjort men man får inte så mycket betalt för de enpoängare man tar. Det är faktiskt mer värdefullt att vinna varannan gång och förlora den andra gången, då får man fler poäng än om man spelar oavgjort, säger Sandstø till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det (vinsten, reds anm) är framförallt det som är det starkaste och viktigaste. Sedan glädjer jag mig självklart för det jobb vi har lagt ner mellan matcherna och in mot nästa match. I den här matchen var det lite varierande. Vi har faser som vi är bra i men vi måste klara att få dem faserna att bli längre i matcherna så att vi kan konkurrera ännu bättre.

Inför måndagens match kom Sandstøs Värnamo från två raka kryss, mot Gais och Elfsborg, där man i båda fallen tappade seger till oavgjort. Således kändes segern mot ”Bruket” ännu skönare för den norska tränaren.

– Ja, det gör det. Ännu mer med tanke på att det var lag tätt ovanför oss som också tog poäng. Det gjorde på så sätt ännu mer viktigt och det blir ju inte fler matcher att spela, det blir färre och färre. På så sätt blir det mer och mer allvarligt för varje match som går. För oss var det riktigt viktigt att vi tog de tre poängen.

Då behöver IFK Värnamo gå ”all in”

Kan man säga att segern var något av ett vägskäl för er i allsvenskan? Att ni var tvungna att vinna.

– Ja, sedan vet man aldrig det för än det teoretiskt sett är över men man kommer kanske inte närmare en match som är precis som du beskriver den. Det är en kamp där man förbereder både plan A och B utifrån olika scenarier i matchen, och vi hade väl tre olika scenarier i hur vi skulle agera när matchen närmade sig slutet. Det är klart att vi kommer till en punkt där det inte räcker med en poäng och vi måste gå all in, och det har vi närmat oss nu.

Angående de tre scenarier som Sandstø nämner menar han att de alltid finns till hands, även om han gärna inte prioriterar dem.

– Nu har vi haft en stor framgång i förhållande till poäng jämfört med tidigare, även om vi bara har tagit en poäng några gånger, och vi har haft stor framgång i förhållande till hur vi framstår i matcherna. Det är även det som har varit vårt huvudfokus, för om vi bara klarar att bli lite bättre varje gång så kommer poängen att komma. Vi har egentligen inte pratat så mycket resultat, även om alla vet var vi ligger handlar det om att vi måste bli bättre i allt vi gör. Det har varit vårt fokus och vi är mer utvecklingsorienterade än resultatorienterade och det tror vi att vi är tvingade att göra för att få saker att fungera.

58-åringen fortsätter:

– Det är där huvudkriterierna ligger, sedan är det vi ledare som får ha olika planer klara om det skulle behövas. Denna gången så ledde vi och det är någonting som vi har haft både tur och otur med förut, men denna gången klarade vi av att försvara oss. Vi klarade det inte mot Elfsborg och då handlade det om att snabbt lära sig av de olika scenarier som sker. Det finns lösningar för när vi ligger under och det finns lösningar för vad vi behöver göra om det är oavgjort. Det handlar om att vara redo för allt när matchen närmar sig 90 minuter.

På tal om utveckling. Hur långt skulle du säga att ni har kommit sedan du trädde in i klubben?

– Vi var på god väg, och sedan sålde vi tre spelare i juni. Två av dem var mittfältare där den ena gick till England och den andra till Hammarby, och de var helt klart ett stort steg tillbaka i förhållande till vårt lag. Sedan har klubben varit duktiga på att hitta ersättare och spelare som passar in i den typ av fotboll som vi önskar att spela. Vi har fått några nykomlingar som egentligen har levererat sedan dag ett. Jag tror nog att vi, om vi hade behållit alla och kunde bygga vidare, hade varit ännu längre fram nu. Vi har kommit en bra bit på vägen men vi var tvungna att börja om lite på nytt med många nya ansikten, men det är lite så det är toppfotbollen. Fokuset har legat på att integrera de nya så fort som möjligt och köra på vidare.

Två tunga tapp för Värnamo under sommaren, i form av Luke Le Roux och Frank Junior Adjei. Foto: Bildbyrån.

Trots tappen av Luke Le Roux, Frank Junior Adjei och Wenderson har nyförvärven i form av Otso Liimatta, Kai Meriluoto, Marcus Antonsson, Antonio Kujundžić och Noah Shamoun varit starkt bidragande till att Värnamo har börjat komma ikapp sina bottenkonkurrenter.

– Det är sportgruppen som har jobbat kontinuerligt och vi har som klubb identifierat vilka typer av spelare vi vill ha in. Vi önskar att få in spelare som har energi och som är villiga att jobba hårt, kombinerat med goda färdigheter. Det är den typen vi har scoutat många av. Vi har suttit på en del spelare som kanske börjar komma upp lite i åren och några spelare som kanske inte har tagit de stegen som de bör göra. Här har vi fått två spelare som kom i gott slag men som fortsatt har en stor potential. För Värnamo, som kanske inte är Sveriges största lag, är det viktigt att få in den typen av talanger in för att vidareutveckla dem och kanske sälja dem för en god summa pengar – som man gjorde med Frankie (Adjei) som gick till Hammarby och Luke som gick till England. Det är det sättet man klarar av att överleva på och finansiera den driften man har. Därför är det extremt viktigt för oss att få tag i den typen av spelare.

När FotbollDirekt frågar om Arne Sandstø vill tillägga någonting innan intervjuns slut väljer han att poängtera något som flera personer i och runt klubben ofta säger.

– Det allra viktigaste är att det inte finns någon som på något sätt har gett upp i Värnamo. Det är väldigt många som vill uppåt och framåt och det är väldigt många som vill överleva den här säsongen. Man har haft två-tre år som har haft en nedåtgående kurva och det finns säkert en hel del utvärderingsmetoder som ska till för att reda ut vad som hände och hur det inte ska ske igen. Det ska jobbas hårt och vi ska jobba hårt för att överleva, avslutar Sandstø.