Genesis Antwi, 18, kan lämna Chelsea.

Enligt L’Equipe är talangen aktuell för en flytt till Strasbourg.

Klubben har samma ägare som Chelsea.

Foto: Alamy

Den svenska talangen Genesis Antwi har tagit kliv inom Chelseas akademiverksamhet, och förra säsongen fick 18-åringen göra debut för A-laget.

Nu skriver den franska tidningen L’Equipe att talangen kan lämna Premier League-klubben i sommar. Enligt uppgifterna ska en flytt till franska Strasbourg, där Sebastian Nanasi spelar, vara aktuell.

Strasbourg har samma ägare som Chelsea och just nu befinner sig tre spelare på lån från London-klubben till den franska klubben. Att det skulle bli en låneaffär för Antwi är dock osannolikt då en klubb får låna in max tre spelare från en och samma klubb. Enligt L’Equipe ska det mest troliga vara att det blir en permanent övergång med en återköpsklausul som skulle tillåta Chelsea att värva tillbaka 18-åringen.