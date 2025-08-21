Abdul ”Abbe” Khalili, 33, vänder hem.

Mittfältaren är klar för Högaborgs BK i division 2.

”Välkommen hem Abbe”, skriver klubben.

Den före detta Hammarby och Helsingborg-spelaren Abdul ”Abbe” Khalili har inte spelat fotboll sedan sommaren 2023, då han lämnade den cypriotiska klubben Olympiakos Nicosia. Nu har 33-åringen äntligen hittat en ny klubbadress.

Khalili vänder hem till Sverige och division 2-klubben Högaborgs BK, där han startade sin karriär för 16 år sedan.

”Välkommen hem Abbe”, skriver klubben i ett uttalande.

”Abbe” Khalili har bland annat ett U21-EM-guld från 2015 på sitt CV.