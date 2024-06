Uppgifter: Nytt intresse för Oliver Dovin

ANNONS

Oliver Dovin, 21, har ryktats vara på väg till The Championship.

Nu ger sig belgiska Anderlecht och Kortrijk samt flera MLS-klubbar in i kampen om Hammarby-målvakten.

Det rapporterar podcasten Tuttosvenskan under fredagen.

Oliver Dovin, 21, har ryktats vara på väg bort från Hammarby. Bajen-målvakten har uppgets vara nära en övergång till engelska The Championship. Nu ger sig fler klubbar in i jakten om 21-åringen.

Det är podcasten Tuttosvenskan är belgiska Anderlecht och Kortrijk ute efter Dovin. Även ett par klubbar från amerikanska MLS sägs vara intresserade av 21-åringens underskrift.

🟢⚪️🚨| Fler klubbar ger sig i jakten på Hammarbys Oliver Dovin. Enligt uppgifter till Tuttosvenskan är belgiska Anderlecht och Kortrijk, samt ett par MLS-klubbar, ute efter 21-åringens underskrift. pic.twitter.com/VDtyjHn7jZ — TuttoSvenskan (@TuttoSvenskan) June 28, 2024

Oliver Dovin är fostrad i Hammarby och har gjort 84 tävlingsframträdanden för Stockholmsklubben.