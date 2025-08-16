IF Elfsborg befinner sig på en tredjeplats i den allsvenska tabellen efter 19 omgångar.

Trots det har man, med tio poäng upp till Mjällby, inga större drömmar om att störa laget från Listerlandet.

– Med tanke på hur bra Mjällby har sett ut hela året ska det väldigt mycket till att de ska tappa det, säger Sebastian Holmén till FotbollDirekt.

I måndags gästade IFK Värnamo Elfsborg på Borås arena och såg ut att ta hem tre poäng efter att ha vänt underläge till en 2-1-ledning med en dryg kvart kvar att spela. Därefter kvitterade Per Frick för hemmalaget och såg till att Elfsborg fick med sig en poäng mot tabelljumbon.

Under fredagen har de gulsvarta laget från Borås rest upp till Norrköping för lördagens match mot ”Peking”. När FotbollDirekt när lagkapten Sebastian Holmén har han landat i följande analys efter poängtappet mot Smålandsklubben:

– Det är nog som vi kände den dagen också, att det är en match vi skulle ha vunnit såklart. Vi har tillräckligt med chanser för att vinna med både två och tre bollar känns det som men det vi är återigen lite för svaga i de avgörande momenten både offensivt och defensivt. Vi släppte in två mål som vi inte skulle släppa in och lyckades inte banka dit den framåt. Ett tungt poängtapp, sammanfattar Sebastian Holmén för FotbollDirekt.

Innan matchen mot Värnamo stod Elfsborg noterade för två raka segrar. Bortsett plumpen i måndags tycker Holmén att hans lag har hittat tillbaka till den form man visade upp under vårsäsongen.

– Det känns som att vi har börjat hitta tillbaka lite till det vi gjorde bra i våras och som gjorde att vi tog mycket poäng. Även om vi inte spelmässigt har sett briljanta ut alla matcher den här säsongen har vi ändå tagit våra poäng. Sedan har vi haft en period efter sommaruppehållet här där det har känts som att vi har försökt att göra andra saker än de vi har bestämt oss för på förhand och försökt att göra lite svårare saker. Då har det absolut inte fungerat och jag tycker att vi hade några riktigt usla insatser där i början efter uppehållet. Men känslan är att vi är tillbaka och folk börjar förstå att, om vi håller oss till sakerna vi ska göra, är ett väldigt bra fotbollslag.

”Ett rätt svårbegripligt lag som har väldigt många fina fotbollsspelare”

Med 19 omgångar spelade befinner sig Elfsborg på en tredjeplats i den allsvenska tabellen, med tio poäng upp till serieledande Mjällby. Det är dock ingenting Sebastian Holmén har större hopp om just nu – att ta ikapp Maifs försprång.

– Nej, inte jag i alla fall. Vårt mål har hela tiden varit att slåss om Europaplatserna och med tanke på hur bra Mjällby har sett ut hela året egentligen ska det väldigt mycket till att de ska tappa det.

Vad har ni, bortsett från att ta så många poäng som möjligt, för mål med den allsvenska slutfasen?

– Det är väl, som jag sade, att hitta en högre och mer stabil nivå från match till match som jag tycker att vi är på god väg mot. Den ska vi försöka att hålla säsongen ut för om vi klarar av att göra det kommer vi att ta vara poäng. Som du säger ligger vi trea för tillfället och kan vi hitta tillbaka till den nivå vi hade under perioder i våras är jag rätt säker på att vi kommer att behålla den platsen också.

Senare idag, lördag, har Elfsborg chans att ta tre nya poäng i den allsvenska toppstriden då man gästar ett IFK Norrköping som är något svåra att få grepp om. Det menar åtminstone Sebastian Holmén som stämmer in i FD:s bild av “Peking”.

– Jag håller väl med dig. Det är ett rätt svårbegripligt lag som har väldigt många fina fotbollsspelare, framförallt offensivt där de är väldigt bra skulle jag säga. Det känns väl som att de har tappat otroligt många poäng på hur de har skött sin defensiv. Tittar man på pappret, och vilka spelare de har, ska det vara ett stabilt och bra allsvenskt fotbollslag. Det är absolut ingen lätt match att åka upp hit och ta med sig tre poäng hem utan det kommer att bli en tuff match. Men vi ser absolut att vi har goda möjligheter att ta tre poäng.

På vilket sätt ska ni ta tre poäng?

– Som jag var inne på innan, att vi ska göra våra saker som vi inte har gjort när vi har tappat poäng. Vi är ett aggressivt och framåtlutat lag som vill hota när vi har bollen, vi är liksom inget possession-lag som vill ha hundra passningar innan vi gör mål. Det ska vara snabb och fartfylld fotboll, och det ska vi fortsätta med, avslutar Sebastian Holmén.

Matchen mellan IFK Norrköping och IFK Värnamo har avspark klockan 17.30 idag, lördag.