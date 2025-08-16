AIK fortsätter att värva, åtminstone om man får tro Sundsvalls Tidning.

De skriver nämligen att 16-årige Julian Karlsson Brännlund är klar för Stockholmsklubben.

Redan innan Julian Karlsson Brännlund, 16, bytte Lycksele IF mot Gif Sundvall inför förra årets säsong sades det finnas intresse från allsvenskan kring talangen.

Nu ser också en allsvensk klubb ut att värva anfallaren.

Det handlar om AIK som, enligt Sundsvalls Tidning, har kommit överens med ”Giffarna” om en övergång för Karlsson Brännlund.

Vidare sägs 16-åringen presenteras av AIK inom kort och kommer därmed att bli Sundsvalls dyraste försäljning från deras akademi – någonsin. Detta efter att Sammi Davis bytte Gif Sundsvall mot Lecce år 2022, för 1,5 miljoner kronor.

Vad gäller Julian Karlsson Brännlunds prislapp framgår det inte av uppgifterna, däremot sägs Sundsvall ha en vidareförsäljningsklausul inkluderat i försäljningen.

I P17-allsvenskan har Karlsson Brännlund gjort två mål på tolv matcher den här säsongen.