Han spelade en halvtimme i derbyt mot Gais senast.

Dessförinnan har Anders Trondsen varit utanför IFK Göteborgs matchtrupp i sex raka omgångar.

– Det är inte idealt att vara i den här sitsen men det positiva är att jag fått träna mycket själv och att formen är bra, säger Trondsen till GP.

En allsvensk matchtrupp får som mest innehålla nio icke hemmafostrade spelare. IFK Göteborg har tolv.

Således innebär det att ett par spelare tvingas stå vid sidan när det spelas match, och den senaste tiden har främst Anders Trondsen och Eman Markovic påverkats av detta.

Det menar Trondsen, som spelat i Blåvitt sedan sommaren 2023, inte är optimalt – även om han fick hoppa in i derbyt mot Gais senast.

– Det var fint att få spela. Men det är inte så kul att det inte är det sportsliga som är grunden. Men så är det och då får man göra det bästa av situationen. Det är inte idealt att vara i den här sitsen men det positiva är att jag fått träna mycket själv och att formen är bra. Jag har varit skadefri hela tiden, säger han till Göteborgs-Posten.

Innan matchen mot Gais var Trondsen utanför truppen i sex raka omgångar. Det är i sin tur någonting som kan öppna upp för en flytt för norrmannen.

– Det är mer ni som tänker på det för det har inte funnits något så. Jag vet att yngre spelare är lite mer säljbara än vad jag själv är. Det är inte heller lika lätt att komma bort om man inte är med i truppen. Jag fick en halvtimme senast och försöker bara vara redo ifall någon inte kan vara med. Sedan vet vi som varit med ett tag att man ser sig runt om efter något som kan vara intressant. Jag är redo om något dyker upp eller om jag får en möjlighet.

Själv ser han dock sig själv gärna bli kvar i Stefan Billborns lag säsongen ut.

– Om det är upp till mig så ja, typ. Jag är säker på att tränarna velat haft med oss i truppen och de har sagt det till oss också. Det är som sagt synd att det inte är det sportsliga som spelar in men det är bara göra sitt bästa, avslutar han.

Anders Trondsens kontrakt med IFK Göteborg sträcker sig till sommaren 2026.

