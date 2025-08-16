Han har spelat i FC Barcelona sedan 2019.

Nu ser han ut att vara på väg mot England.

Det är spanska Fichajes som skriver att Arsenal vill säkra upp Frenkie De Jong – i januari.

Sedan Frenkie De Jong anslöt till FC Barcelona, från Ajax 2019, har han spelat 259 matcher i vilka det har blivit 19 mål och 23 assist.

Med ett kontrakt som går ut nästa sommar har mittfältaren kopplats ihop med en flytt från Katalonien.

Nu kommer uppgifter från spanska Fichajes som gör gällande att det kan bli en flytt för nederländaren, nästa år.

Detta då Arsenal har förhoppningar om att säkra De Jongs signatur i januari för att sedan få tillgång till spelaren när hans kontrakt går ut.

Däremot uppges 28-åringen och Barcelona förhandla om ett nytt avtal och parterna sägs vara att nära att komma i mål.

Således återstår det att se hur Arsenal väljer att agera i framtiden.