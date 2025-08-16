Galatasaray är ute efter Manchester Citys målvakt, Ederson.

Nu sägs man även, enligt Fabrizio Romano, ha lagt ett första bud på keepern.

Det öppnar i sin tur upp för City att värva Gianluigi Donnarumma.



Ederson har spelat för Manchester City sedan sommaren 2017, vilket blir hela åtta år.

Sedan dess har den brasilianska målvakten spelat 372 matcher i vilka han har hållit nollan vid 168 av dem.

Med mindre än ett år kvar på sitt kontrakt kan 31-åringen vara på väg bort från Manchester – och istället flytta till Turkiet.

Det är transferspecialisten Fabrizio Romano som skriver att Galatasaray har lagt ett första, officiellt, bud på keepern. Detta sägs ligga på omkring 10 miljoner euro, eller 111 miljoner kronor, men City uppges begära mer pengar.

Skulle Galatasaray komma med ett högre bud, och City släppa Ederson, öppnar det upp för Gianluigi Donnarumma att gå till den engelska storklubben. Detta då han själv redan har öppnat dörren för en övergång dit och har kommit överens om de personliga villkoren.