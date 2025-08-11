Jesper Ceesay, 23, är på väg bort från IFK Norrköping.

Nu meddelar ”Peking” att klubben har accepterat ett bud på mittfältaren.

– Vi har accepterat ett bud, säger sportchef Magni Fannberg till NT.

Video FD Möter Martin Falk – ”Vi måste bygga en tro igen”

Jesper Ceesay är oönskad i ”Peking”. Mittfältaren har inte varit en del av tränare Martin Falks trupp sedan i slutet av maj, och under stora delar av transferfönstret har rapporterats Ceesay varit på väg till flera olika klubbar.

För en vecka sedan rapporterade Expressen att det bara återstod detaljer innan en flytt till Turkiet och Antalyaspor kunde bli verklighet, i en affär värd omkring fem miljoner kronor. Nu bekräftar IFK Norrköpings sportchef att en affär är nära att bli klar.

– Vi har accepterat ett bud på Jesper Ceesay och gett honom tillåtelse att besöka klubben, säger han till lokaltidningen NT.

Ceesay har kontrakt med IFK Norrköping över 2025.