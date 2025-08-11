MFF-supportrar stoppade i Köpenhamn – skickas hem

En stor grupp Malmö FF-supportrar har stoppats på Köpenhamns flygplats.

Supportrarna skickades hem till Sverige av dansk polis.

– Vi är på plats vid en perrong på flygplatsen där en grupp fotbollsfans har stoppats, säger Henrik Stormer på Köpenhamnspolisen till Ekstra Bladet.

I förra veckan skickades 29 danska FC Köpenhamn-supportrar hem från Skåne inför det första mötet med Malmö FF i Champions League-kvalet. Supportergruppen stoppades av polis som tog beslutet att skicka hem dem, för att undvika att fansen skulle ”skapa skapa någon form av ordningsstörning”.

Inför tisdagens returmöte har en liknande situation uppstått på Köpenhamns flygplats.

Enligt danska Ekstra Bladet har en stor grupp MFF-supportrar stoppats och skickats hem till Sverige igen.

Tar tåget till Sverige

Supportergruppen har satts på ett tåg tillbaka till Sverige, och situationen ska ha varit lugn.

– Nu ska vi föra över dem till motsatt perrong så att de kan ta tåget tillbaka till Sverige, fortsätter Stormer.

Returmatchen mellan FC Köpenhamn och Malmö FF startar klockan 19:00 under tisdagskvällen. Det första mötet slutade 0–0 på Eleda stadion i Malmö.